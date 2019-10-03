اعتزال قلب الأسد .. حسام عاشور حدوتة أهلاوية بأرقامه القياسية والعمادة الإفريقية

حسام عاشور يتوج بـ36 بطولة مع الأهلي

عميد لاعبي أفريقيا بأكثر من 150 مباراة قارية



أحد أهم من تمركز في خط الوسط ، صاحب إنجازات محلية وقارية ، لم يحصل عليها لاعب مع نادية في تاريخ الأندية ، هو حسام محمد عاشور سند ، لاعب وسط دفاع الأهلي ، مواليد 9 مارس 1986 بالقاهرة.



حسام عاشور اللاعب الذي دائمًا ما يُضرب به المثل في العطاء والانتماء لما قدمه من جهد مستمر لأكثر من 15 عامًا حصد خلالها جميع أنواع البطولات مع النادي الأهلي.



قرر حسام عاشور كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الحالي.



ويحمل عاشور تاريخا كبيرا في مشواره الكروي ، بالإضافة إلى تحطيمه للعديد من الأرقام القياسية سوف نرصدها في السطور التالية، يستحق بها أن يكون حدوتة أهلاوية بفضل إخلاصه الشديد داخل الملعب وإصراره على تقديم كل ما لديه.



«عاشور» بإخلاصه وجهده حقق أرقامًا قياسية وبطولات رائعة خلال مسيرته التي تمتد لأكثر من 15 عامًا مع الأهلي تصل لـ36 بطولة، تنقسم إلى 12 لقبًا لمسابقة الدوري، و3 ألقاب لكأس مصر، و10 ألقاب للسوبر المصري، و5 ألقاب لدوري أبطال إفريقيا، ولقب وحيد لكأس الكونفدرالية، و5 ألقاب للسوبر الإفريقية.



ورغم مسيرة البطولات الرائعة التي قلما يُحققها أي لاعب آخر، إلا أن حسام عاشور مازال يؤدي بكل اجتهاد وإخلاص ويواصل رحلة العطاء اللامحدودة مع القلعة الحمراء.



ونجح حسام عاشور في فرض نفسه على عدد من المدربين الأجانب والمحليين الذين تولوا تدريب الأهلي عبر السنوات الطويلة الماضية، وبات «عاشور» لاعبًا أساسيًا داخل المستطيل الأخضر سنوات طويلة بفضل إخلاصه وحماسه والتزامه.



مسمار خط الوسط ، للقلعة الحمراء ، أحد أبناء قطاع الناشئين في الأهلي تم تصعيده للفريق الأول في عام 2004 بأمر البرتغالي مانويل جوزيه المدرب التاريخي للنادي .



أول ظهور لعاشور مع الفريق الأول كان أمام الترسانة 13 فبراير 2004 وجاءت مشاركة اللاعب الشاب الذي لم يبلغ عامه الثامن عشر حينها لمدة 5 دقائق كافية لإقناع الخبير البرتغالي بقدراته الفنية لينطلق نحو رحلة المجد الكروي مع الأهلي ، ويعود الظهور الإفريقي الأول له إلى بطولة دوري أبطال إفريقيا في نسخة عام 2005.



تخطى عاشور ، الـ500 مباراة بقميص الأهلي في مختلف المسابقات كأول لاعب في تاريخ القلعة الحمراء يصل لهذا العدد من المباريات ، وخاض أكثر من 154 لقاء أفريقي ليعزز موقفه كعميدا للاعبي القارة السمراء في بطولات الأندية ، و11 مشاركة في مونديال الأندية..



لم يكتف قلب الأسد بالتفوق على أقرانه اللاعبين في قارة المواهب في عدد المباريات التي خاضها في البطولات الإفريقية بعدما تفوق على العديد من الأندية في عدد مبارياتها في بطولات الكاف ليستحق عاشور لقب عميد إفريقيا عن جدارة واستحقاق.



ساهم عميد لاعبي إفريقيا خلال مسيرته مع الشياطين الحمر في تحقيق 11 بطولة قارية، بواقع خمسة ألقاب لبطولة دوري أبطال إفريقيا أعوام ( 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 )، وخمسة ألقاب لبطولة كأس السوبر الإفريقي أعوام 2006- 2007 – 2009- 2013- 2014 ، ولقب واحد لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي «الكونفدرالية » في نسخة عام 2014.



وعلى الصعيد العالمي كان حسام عاشور أحد أفراد كتيبة القلعة الحمراء في تحقيق الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية عام 2006 في إنجاز تاريخي غير مسبوق.



آخر بطولة حققها عاشور مع المارد الأحمر، كانت منذ أسابيع وهي السوبر المصري بالفوز على الزمالك 3-2 ليساهم في تتويج الفريق بلقب كأس السوبر المحلي للمرة الحادية عشرة كأكثر الفرق تتويجا باللقب.



لقب وحيد في السوبر لم يساهم فيه حسام عاشور رفقة الأهلي من بين 11 لقبا حققها الفريق منذ انطلاق بطولة السوبر عام 2001 .



وبعد تتويج الأهلي بالسوبر الـ11 ، عزز حسام عاشور قائد الفريق رقمه الشخصي كأكثر لاعب يتوج بلقب السوبر بعدما ساهم مع الأهلي في تحقيق10 ألقاب سوبر.



شارك حسام عاشور في 9 مناسبات في السوبر انتهت بتتويج الأهلي باللقب وذلك في أعوام: 2006، 2007، 2008، 2010، 2012، 2014، 2015، 2016، 2019.



واكتفى عاشور بالتواجد ضمن القائمة المتوجة بلقب السوبر في نسخة 2005 أمام فريق إنبي ليصل إجمالي ألقابه لــ10 ألقاب للسوبر وبفارق شاسع عن أقرب ملاحقيه.



وشارك عاشور في كافة مواجهات الأهلي أمام منافسه التقليدي الزمالك ببطولة السوبر باستثناء مواجهة الفريقين في عام 2003 كما أشرنا حيث أقيمت قبل تصعيده للفريق الأول.

