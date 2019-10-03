اعرف ما قاله هاني العتال بعد فوز الزمالك على المقاصة

حرص هانى العتال نائب رئيس نادى الزمالك السابق، على تهنئة الفريق بعد اقتناص ثلاث نقاط من فريق مصر المقاصة، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، على استاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة الدورى الممتاز، التى انتهت بهدف دون رد للأبيض سجله أحمد سيد زيزو.



وكتب هانى العتال على صفحته بموقع "تويتر" قائلا: "‏‏ثلاث نقاط جدد نحو الدوري إن شاء الله، مبروك لجماهير الزمالك العظيمه‎#هاني_العتال".



بهذا الفوز، رفع الزمالك رصيده إلى 6 نقاط محققًا العلامة الكاملة فى أول مباراتين له بالدورى عقب الفوز على الاتحاد واليوم على الفريق الفيومى.



بينما توقف رصيد مصر المقاصة عند 3 نقاط حصدها من الفوز على أسوان فى الجولة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

