زاهي حواس يكشف مصير متحف التحرير بعد إنشاء المتحف الكبير

قال زاهي حواس، خبير الآثار، إن المتحف المصري القديم سيظل كما هو بعد افتتاح المتحف الكبير، وسوف يظل مفتوحا لكل الجماهير.



وأضاف، "حواس" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن هناك تطويرات كبري في المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، خاصة التي تربطها مع الهرم.



في صدد ذلك وجه زاهي حواس التحية والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء علي المجهودات الكبري التي قدمها لنجاح ذلك المشروع المصري الكبير.