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رياضة

أول قرار رسمي من ميتشو عقب فوز الزمالك على مصر المقاصة

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 02:01 ص
الصربي ميتشو
الصربي ميتشو
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ملك موسى
رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الجمعة، وقرر الجهاز الفني مواصلة التدريبات استعدادا للقاء إف سي مصر المقرر له يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري.

وكان الفريق الأبيض فاز على المقاصة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما بالأمس في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقر أن يؤدي اللاعبون الذين خاضوا لقاء المقاصة تدريبات استشفائية في حين سيؤدي باقي اللاعبين تدريبات قوية.
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