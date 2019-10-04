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رياضة

أحمد شوبير يوجه صدمة لـ الزمالك بشأن مباراة جينيراسيون السنغالي

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 04:08 ص
احمد شوبير
احمد شوبير
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ياسمين تيسير
كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن امكانية اقامة مباراة الزمالك و جينيراسيون السنغالي في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد شوبير في تصريحاته عبر قناة " اون سبورت "أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " الكاف " أرسل خطابا رسميا لـ جينيراسيون السنغالي لحضور قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا كما أرسل خطابا لـ الزمالك عن طريق اتحاد الكرة المصري لحضور القرعة أيضا.

وأضاف أحمد شوبير أن ما حدث يعني بالدليل القاطع إقامة المباراة بين الفريقين وعدم احتساب فريق جينيراسيون السنغالي منسحبا من البطولة نظرا لغيابه عن حضور المباراة ببرج العرب الأحد الماضي.

وتابع أن المباراة ستقام خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يصدر الاتحاد الإفريقي قراره بشأن أزمة الزمالك وجينيراسيون يوم الثلاثاء 8 أكتوبر، فيما تقام القرعة يوم الأربعاء.

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