أول رد فعل من ميدو عقب هزيمة مصر المقاصة أمام الزمالك

حرص أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر المقاصة على مشاركة جماهيره بصورة جديدة له بمباراة الفريق مساء أول أمس أمام الزمالك والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف على ملعب السلام في إطار مباريات الدوري الممتاز.ونشر أحمد حسام ميدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام " صورة جديدة له على ملعب السلام.تغلب فريق الزمالك على مصر المقاصة بنتيجة 1-0 فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب استاد السلام في إطار الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز ويرتفع رصيد الفارس الأبيض إلى 6 نقاط.