ياسمين صبري ترد على سؤال أحد متابعيها حول الأماكن المفضلة لديها

نشرت الفنانة ياسمين صبرى صورة من خلال خاصية استورى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " إنستجرام" .



ووجه أحد متابعيها سؤال لها : أقرب الأماكن لقلبك إيه؟ وردت ياسمين صبري قائلة : لندن



ياسمين صبرى تألقت من خلال مسلسل "حكايتى" فى موسم دراما رمضان الماضى، تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.



وشارك فى بطولته وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادي مهنى، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، ودنيا المصرى.



