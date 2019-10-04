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بين الناس

أهالي روض الفرج يشكون من انتشار الكلاب الضالة بالشوارع

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 10:01 م
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ أيمن طاهر المقيم بشارع الأمير شيخو روض الفرج بمحافظة القاهرة، شكوى عبر خدمة بين الناس بموقع صدى البلد بسبب انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة.

وأشار "طاهر" في رسالته إلى انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير في الفترة الأخيرة بشوارع المنطقة مما تسبب في فزع الأطفال خوفا من العقر.

وطالب المسئولين بسرعة حل هذا المشكلة التى تؤرق أهالي المنطقة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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