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حوادث

قبل تصديرها لخارج البلاد.. ضبط 40 ألف كتاب منسوخ ومقلد

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 04:36 م
كتب مزورة
كتب مزورة
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كتب محمد صبري
تمكن رجال الأمن من ضبط 40 ألف كتاب منسوخ ومقلد قبل تصديرهم لخارج البلاد.

وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، اعتزام ( إحدى شركات الإستيراد والتصدير والنقل الدولى وتنظيم المعارض الدولية وشحن الكتب ) تصدير شحنة كبيرة من الكتب المقلدة والمنسوخة الموجودة بمخزنها الكائن بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن وضُبط بداخله ( 800 طرد تحتوى على 40 ألف كتاب "مقلد – منسوخ" لدور نشر ومكتبات ) معدة للشحن والتصدير إلى بعض الدول العربية بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف والحقوق المجاورة وقانون تنظيم المطبوعات، وذلك لعدم وجود كشوف تعبئة خاصة بالمكتبات ودور النشر وعدم وجود تراخيص مزاولة مهنة.

وبسؤال موظف بالمخزن، قال إن المخزن تابع للشركة محل التحري، لافتا إلى أن مالكها متواجد خارج البلاد.
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