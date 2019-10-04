بملابس عصرية.. زوجة يوسف الشريف بإطلالة بسيطة فى أحدث ظهور

شاركت الكاتبة إنجى علاء زوجة الفنانة يوسف الشريف، متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصورة جديدة لها.



وظهرت زوجة يوسف الشريف فى الصور بإطلالة بسيطة، مرتدية بلوزة سوداء تميزت بأنها ذات تصميم عصري وغير تقليدي، كما أنها جمعت بين اللونين الأسود والزيتى.



ونسقت إنجى علاء مع إطلالتها نظارة شمس ذات إطار أسود متناسق مع ملامحها، ووضعت بعض لمسات المكياج البسيطة، فيما اعتمدت على خصلات شعرها الانسيابى المنسدل على كتفيها.



