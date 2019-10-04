هل تنخفض أسعار السلع والمواصلات بعد تراجع أسعار البنزين والدولار.. البرلمان يجيب

أوفت الحكومة بوعدها بإعلان خفض أسعار المنتجات البترولية، بحسب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي تم تشكيلها بعد آخر زيادة للمحروقات في يوليو الماضي، وتختص بمراجعة أسعار المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، وفقا للسعر العالمي للنفط وقيمة الجنيه مقابل الدولار.



تراجع أسعار المحروقات جاء موافقا توقعات النواب الذين أكدوا أن الحكومة ستذهب إلى خفض أسعار المحروقات، وفقا للآليات السابق ذكرها، حيث أكد حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية تراجعها بسبب تراجع الدولار وأسعار النفط عالميا.



وأثلج التراجع الأخير الذي أعلنت عنه الحكومة، بواقع 25 قرشا صدر النواب، وإن كانت آمالهم تفوق معدل الانخفاض الذي تم.



أهم أسباب تراجع الدولار:



بعد أن أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، عن انخفاض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلي لـ 25 قرشًا للتر، توقع سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، انخفاض آخر في أسعار البنزين بجميع أنواعه ليصبح الانخفاض النهائي 50 قرشًا بعد 6 أشهر.



كما أكد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أن هذا الانخفاض الإجمالي سينعكس بالإيجاب أيضا على وسائل المواصلات مثل الأتوبيسات والتاكسي وغيرها، مما تعتبر بمثابة دعم كلي وجزئي للمواطن المصري، مشيدًا بجهود الرئيس السيسي والحكومة في العمل على دعم المواطن بشكل مباشر.



كما أشاد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بجهود الحكومة في تطبيق التسعير التلقائي من خلال لجنة التسعير التلقائي للمنتجات التي أعلنت عن خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية بـ 25 قرشًا للتر.



وأضاف "السيد" لـ"صدى البلد"، أنه بعد إعلان رئيس الحكومة عن تشكيل هذه اللجنة من المتوقع أن يكون هناك انخفاض في سعر المنتجات البترولية، لافتًا إلى أن المؤشرات كانت تدل على انخفاض أكبر من 25 قرشًا، متوقعًا مزيدًا من الانخفاض انخفاض أكبر من 2 % خلال الفترة القادمة.



أبرز السلع والمنتجات التي ستنخفض أسعارها:



وأشار حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية، إلى أن انخفاض الدولار أمام الجنيه المصري منذ بداية العام يدل دلالة واضحة أيضا إلى انخفاض اسعار السلع، التي من أبرزها العدس والفول والأرز والسكر والخضار والفاكهة وغيرها من السلع.



وأضاف " سمير البطيخي" عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أن بعد أن التزمت الحكومة بتطبيق التسعير التلقائي وزوال القلق بين السعودية وإيران من المتوقع نزول أسعار بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة مرة أخرى، فضلا عن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، مما يؤكد تراجع كبير في أسعار السلع والمنتجات، التي من أبرزها الخضار بجميع أنواعه والفواكهة وغيرها من المنتجات الأخرى.



يأتي ذلك بعد أن سجل سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 4 – 10 – 2019، استقرارا أمام الجنيه المصري في مستهل التعاملات الصباحية للبنوك وشركات الصرافة في مصر عند متوسط سعر 16.32 جنيه للشراء مقابل 16.22 جنيه للبيع.



وتلتزم لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، بما تم الإعلان عنه في يوليو الماضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية، كما هو متبع في العديد من دول العالم.



وتستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة والتى يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام في ضوء اعتماد ميزانية العام المالى السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.



وأقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية 25 قرشًا للتر ليصبح 6.5 جنيه لبنزين 80، و 75. 7 جنيه لبنزين 92، و75. 8 جنيه لبنزين 95، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح 4250 جنيهًا اعتبارا من الساعة 12 صباحا.