مصر للطيران ناقل رسمي لمؤتمر الروتاري الافريقى للتنمية المستدامة

قدمت مصر للطيران كافة تسهيلات السفر اللازمة للمشاركين في مؤتمر الروتاري الأفريقي، المقام حاليا بمدينة شرم الشيخ بمشاركة نخبة من رموز العمل الخيري والإنساني، وكوكبة من الوزراء ورجال الأعمال في مصر وإفريقيا الدول العربية الشقيقة، فضلًا عن الحضور رفيع المستوى لكبار مسئولي الروتاري الدولي.



يأتى انعقاد المؤتمر بهدف تبادل الرؤى والخبرات والتجارب الناجحة لتحقيق التنمية المستدامة، و التعاون مع الدول الافريقية في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية خاصة في ظل رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي.

