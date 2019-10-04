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رياضة

البقاء والدوام لله.. مجدي أفشة ينعي والد سيد معوض

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 07:42 م
محمد مجدي أفشة لاعب
محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي
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إسماعيل محمود
نعى محمد مجدي أفشة صانع ألعاب النادي الأهلي، والد الكابتن سيد معوض نجم الأهلي والإسماعيلي السابق ومدرب منتخب مصر الحالي، والذي وافته المنية مساء اليوم.

ونشر مجدي أفشة تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر ، كتب فيها:"البقاء والدوام لله في وفاة أبو الكابتن سيد معوض إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يرحمه ويغفر له 🙏🙏🙏.

يذكر أن سيد معوض قد أعلن خبر وفاة والده عبر حسابه بموقع تويتر: قائلًا " إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله توفي والدي وحبيبي وأغلى إنسان عندي اللهم ارحمه واغفر له واجعله من أهل الجنة اللهم آمين يا رب العالمين اللهم أبدله أهلا خيرا من أهله ودارا خيرا من داره اللهم ولا نقول إلا ما يرضي الله إنا لله وإنا إليه راجعون نسألكم الدعاء".

ويتولى سيد معوض منصب مدرب منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري فى جهاز يضم أحمد أيوب و محمد بركات وطارق مصطفى وأيمن طاهر.
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