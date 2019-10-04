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توك شو

حمدي رزق عن حرب أكتوبر: رجال من ذهب استطاعوا تحقيق النصر

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 09:03 م
حمدي رزق
حمدي رزق
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خالد محيي الدين
قال الإعلامي "حمدي رزق"، إن الزعيم الراحل "محمد انور السادات" تمكن بكل حكمة من تحقيق النصر ورفع راية مصر عاليا علي أرض سيناء التى تم استعادتها من العدو الصهيوني.

وأضاف، "رزق" خلال تقديمه برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن القوات المسلحة والشعب المصري هم رجال من ذهب استطاعوا تحقيق النصر بعد وقت طويل من الانتظار، حلم خلالها الوطن بالنصر.

أشار الإعلامي "حمدي رزق"، إلي أن تلك الحرب العظيمة التي مر عليها 46 عاما، تمثل نقطة هامة في تاريخ الدولة والشعب المصري.
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