شيكو: تعرضت لعضة كلب في حفل تخرجي.. شاهد

روى الفنان شيكو، تفاصيل موقف تعرض فيه للعقر من كلب في الشارع، قائلا:" في حفل التخرج في المدرسة كنا لابسين بدل وفي واحد عدا ومعاه كلب، والكلب جري علينا وصاحبي حطني قدام الكلب".



وأضاف شيكو في حواره مع الفنان أمير كرارة في برنامج " سهرانين " المذاع على قناة " أون إي"، قائلا:" طلعت اجري والكلب بيجرى ورايا وفي الاخر عضني في رجلي وخدت 6 حقن في كتفي في عام 1997".



وتابع شيكو:" عندي عقدة من الكلاب على حسب صاحبها، وبخاف من تجمعات الكلاب في الشارع".



وأكمل شيكو:" اشتغلت مهندس لمدة 6 سنوات وشاركت في إنشاء الجامعة الأمريكية في التجمع، وهشام ماجد اشتغل كمهندس لمدة 8 سنوات".