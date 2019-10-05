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توك شو

شيكو: تعرضت لعضة كلب في حفل تخرجي.. شاهد

السبت 05/أكتوبر/2019 - 02:28 ص
شيكو
شيكو
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هاني حسين
روى الفنان شيكو، تفاصيل موقف تعرض فيه للعقر من كلب في الشارع، قائلا:" في حفل التخرج في المدرسة كنا لابسين بدل وفي واحد عدا ومعاه كلب، والكلب جري علينا وصاحبي حطني قدام الكلب".

وأضاف شيكو في حواره مع الفنان أمير كرارة في برنامج " سهرانين " المذاع على قناة " أون إي"، قائلا:" طلعت اجري والكلب بيجرى ورايا وفي الاخر عضني في رجلي وخدت 6 حقن في كتفي في عام 1997".

وتابع شيكو:" عندي عقدة من الكلاب على حسب صاحبها، وبخاف من تجمعات الكلاب في الشارع".

وأكمل شيكو:" اشتغلت مهندس لمدة 6 سنوات وشاركت في إنشاء الجامعة الأمريكية في التجمع، وهشام ماجد اشتغل كمهندس لمدة 8 سنوات".
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