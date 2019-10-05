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غانم: بدء تسليم عقود 100 ألف فدان فى بئر العبد ورابعة وسهل الطينة بسيناء

السبت 05/أكتوبر/2019 - 01:01 ص
الإعلامى محمد غانم
الإعلامى محمد غانم
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جمال صلاح
قال الإعلامى محمد غانم إنه تم البدء في تسليم 100 ألف فدان كاملة المرافق لشباب بئر العبد وسهل الطينة ورابعة بسيناء ، شرط الحصول على الموافقة الأمنية.

وأضاف غانم، عبر فقرات برنامجه"الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، أن أراضى مشروع سيناء جارى تحضير عقودها بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، لكل من يحصل على الموافقة الأمنية ، لافتًا الى أن جميع الأراضى سوف تروى من مياه ترعة الشيخ جابر التى أنشأتها الدولة باستثمارات 554 مليون جنيه بطول 82 كيلو متر .

وأوضح غانم أنه تم إبلاغ أسماء المنتفعين بهذه المساحات لوزارة الموارد المائية والرى ، لتمكنهم من عمل روابط لمياه الرى ، كما تم تشغيل محطات رفع المياه لبدء زراعة الأراضى .
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