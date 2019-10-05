غانم: بدء تسليم عقود 100 ألف فدان فى بئر العبد ورابعة وسهل الطينة بسيناء

قال الإعلامى محمد غانم إنه تم البدء في تسليم 100 ألف فدان كاملة المرافق لشباب بئر العبد وسهل الطينة ورابعة بسيناء ، شرط الحصول على الموافقة الأمنية.



وأضاف غانم، عبر فقرات برنامجه"الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، أن أراضى مشروع سيناء جارى تحضير عقودها بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، لكل من يحصل على الموافقة الأمنية ، لافتًا الى أن جميع الأراضى سوف تروى من مياه ترعة الشيخ جابر التى أنشأتها الدولة باستثمارات 554 مليون جنيه بطول 82 كيلو متر .



وأوضح غانم أنه تم إبلاغ أسماء المنتفعين بهذه المساحات لوزارة الموارد المائية والرى ، لتمكنهم من عمل روابط لمياه الرى ، كما تم تشغيل محطات رفع المياه لبدء زراعة الأراضى .