أجواء احتفالية داخل المطارات المصرية في ذكرى نصر أكتوبر المجيد.. شاهد

تشهد المطارات المصرية أجواءً احتفالية بهيجة إحياءً لذكرى نصر أكتوبر المجيد، من خلال بث الأغاني الوطنية وعرض تسجيلات وثائقية عن حرب 1973، داخل صالات الوصول والسفر بجميع المطارات لمشاركة المسافرين والقادمين من ضيوف مصر ذكرى النصر الخالدة.



وتحرص وزارة الطيران المدني دائما على المشاركة بدورها في جميع المناسبات الوطنية والاجتماعية، من خلال المطارات المصرية، التي تعد بوابة مصر الأولى، لإظهار مدى جهود الدولة المصرية التي تبذلها على جميع المستويات، فضلا عن إبراز تاريخها العريق.



وتشهد المطارات المصرية، طفرة حقيقية على جميع المستويات، ابتداءً من إعادة تأهيل البنية التحتية لها، وصولا إلى الأجهزة والمعدات حتى طريقة استقبال ركاب المطارات الساحلية بطريقة تليق بضيوفها من السائحين.