Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أجواء احتفالية داخل المطارات المصرية في ذكرى نصر أكتوبر المجيد.. شاهد

السبت 05/أكتوبر/2019 - 10:17 ص
احتفالات اكتوبر
احتفالات اكتوبر
Advertisements
نورهان خفاجي
تشهد المطارات المصرية أجواءً احتفالية بهيجة إحياءً لذكرى نصر أكتوبر المجيد، من خلال بث الأغاني الوطنية وعرض تسجيلات وثائقية عن حرب 1973، داخل صالات الوصول والسفر بجميع المطارات لمشاركة المسافرين والقادمين من ضيوف مصر ذكرى النصر الخالدة.

وتحرص وزارة الطيران المدني دائما على المشاركة بدورها في جميع المناسبات الوطنية والاجتماعية، من خلال المطارات المصرية، التي تعد بوابة مصر الأولى، لإظهار مدى جهود الدولة المصرية التي تبذلها على جميع المستويات، فضلا عن إبراز تاريخها العريق.

وتشهد المطارات المصرية، طفرة حقيقية على جميع المستويات، ابتداءً من إعادة تأهيل البنية التحتية لها، وصولا إلى الأجهزة والمعدات حتى طريقة استقبال ركاب المطارات الساحلية بطريقة تليق بضيوفها من السائحين.
أجواء احتفالية داخل المطارات المصرية في ذكرى نصر أكتوبر المجيد.. شاهد
أجواء احتفالية داخل المطارات المصرية في ذكرى نصر أكتوبر المجيد.. شاهد
أجواء احتفالية داخل المطارات المصرية في ذكرى نصر أكتوبر المجيد.. شاهد
أجواء احتفالية داخل المطارات المصرية في ذكرى نصر أكتوبر المجيد.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

الجنيه يرتفع 6%.. الدولار يعاود مسلسل الهبوط تحت ضغوط الإصلاح

حكم رفض البنت فكرة الزواج مطلقا بسبب عدم رغبتها فيه.. فيديو

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 5 - 10 - 2019 .. فيديو

الليكود يرشح نتنياهو لرئاسة الحكومة الإسرائيلية

توقفى عن إلقائها فى المراحيض.. 6 أشياء بسيطة تؤدي لانسدادها

بشرى سارة للمواطنين.. الأرصاد: طقس اليوم معتدل بعد انتهاء الموجة الحارة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور صادم لـ جينيفر لوبيز بدون مكياج في شوارع نيويورك.. صور

شعر إنسيابى وفستان أزرق.. رانيا منصور بإطلالة عصرية فى أحدث ظهور لها

على الموضة وأنيقة .. 20 صورة تكشف أناقة بشرى فى عيد ميلادها