ردينة الحجرى.. أول امرأة عمانية تعين في منظمة عالمية مستشارة لمنطقة الخليج في الرياضة وخدمة المجتمع

كانت مسيرة "ردينة الحجرى" التاريخية والتراثية الحافلة لأكثر من 15 عاما سببا في اختيارها لمنظمة OMECA العالمية بعد رصد تاريخها ونشاطها فى المجالات المختلفة بالدولة.





انضمت ردينة الحجري إلى اللجنة الأوليمبية عام 2017 لتصبح أول عضوة فى اللجنة الأوليمبية العمانية للرياضة والمجتمع، وهي لجنة تعنى بتنشيط الرياضة فى المجتمع، وحث الأفراد على ممارستها وإبراز أهميتها، ومن ثم تم اختيارها من قبل المجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع للأمم المتحدة لتصبح أول عضو نسائى من سلطنة عمان يتم تعيينها.

للمرة الأولى يقع اختيار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة على شخصية نسائية عمانية هى "ردينة بنت عامر الحجرية"، ليتم تعيينها عضوا فى منظمة OMECA، وتتقلد منصب مستشارة لمنطقة الخليج العربى فى مجال الرياضة وخدمة المجتمع، وهذه المنظمة تعد منبرا مركزيا للأمم المتحدة فى التفكير الإبداعى والتنمية المستدامة.ردينة بنت عامر الحجري هى أول امرأة تتقلد منصب مديرة متحف فى سلطنة عمان، وحاصلة على ماجستير اللغة الإنجليزية لها باع كبير فى النشاط الثقافى والاجتماعى فى سلطنة عمان ومشاركات عديدة فى المحافل الدولية.وحول اختيارها كعضوة فى منظمة OMECA، قالت ردينة الحجرى: "بكل تأكيد أنا فخورة كونى اول امرأة عمانية تتقلد هذا المنصب فى هذه المنظمة العالمية، وأتمنى أن أصبح قدوة لجميع النساء العربيات والخليجيات والعمانيات وأن يكون للمراة العمانية مكانتها فى المحافل الدولية وقرارها وكلمتها مسموعة".وأضافت: "نحن من أوائل البلدان التي تقلدت فيها المرأة منصب وزيرة ونائب رئيس البرلمان وعضوات بمجلس الشورى، فقد أولى صاحب الجلالة الشيخ قابوس بن سعيد حفظه الله المرأة اهتماما كبيرا ومنحها مناصب قيادية وخصص لها يوما للاحتفال بها سنويا لتكريمها على إنجازاتها".