نادي القضاة يرسل برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة نصر أكتوبر

بعث المستشار محمد عبد المحسن رئيس مجلس إدارة نادي القضاة برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى الاحتفال بانتصارات حرب السادس من أكتوبر جاء فيها



وقال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة ان البرقية بدأت " طلت علينا الذكرى السادسة والأربعين من حرب السادس من أكتوبر لتعيد لنا ذكريات الفخر والعزة نستحضر بتفاصيلها كل معاني الانتماء للوطن الغالي ونستشرف بضيائها لمستقبل مشرق قائم على أساس من التخطيط السليم والعمل الجاد ".



وتضمنت البرقية "سردت فيها مصر والأمة العربية كرامتها وجسدت فيها العسكرية المصرية أروع الدروس في المسؤولية والتنظيم والتوظيف الجيد للإمكانيات المتاحة ، وقدم فيها رجالنا من القوات المسلحة ملحمة فريدة في البطولة والفداء سطرها بأحرف من نور شهداء مصر الأبرار الذين روت دمائهم الزكية أرض سيناء الحبيبة من أجل استعادة الأرض واسترداد الحق.



وأضاف المستشار رضا محمود أن نصر اكتوبر ذكري خالدة ستبقى شاهدة أمد الدهر على أعظم انتصارات الأمة العربية في تاريخها الحديث.