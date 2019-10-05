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محافظات

صحة البحر الأحمر: قافلتان طبيتان بمستشفيات غارب والغردقة من جامعة الزقازيق

السبت 05/أكتوبر/2019 - 03:36 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله
أعلن الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن تواجد قافلتين طبيتين، بمستشفيات الغردقة العام، وراس غارب المركزي، تضم نخبة من اساتذة كلية طب جامعة الزقازيق.

وأكد وكيل وزارة الصحة والسكان في البحر الأحمر، أن القافلة جاءت بناءا علي برتوكول التعاون بين المديرية، َكلية الطب جامعة الزقازيق، حيث وصل الأطباء اليوم السبت لمستشفي الغردقة العام ومن المقرر أن تنتهي من عملها الخميس المقبل.

وتضم القافلة كلا من الدكتورة نبيلة حفظي، أستاذ علاج الأورام، والدكتورة شيماء فاروق، مدرس علاج الأورام، والدكتورة دينا محمد علي، مدرس الكبد والجهاز الهضمي والمتوطنة والدكتور محمد سمك أستاذ القلب بالمعهد القومي للقلب بإمبابة.

كذلك تضم القافلة الكشف وعلاج الكيماوي والأورام بكافة أنواعها بالمجان واجراء العمليات، وبدأ الكشف من الساعة 9 صباحا.

وفي مستشفى غارب المركزي، وصل ايضا اليوم السبت أطباء جامعة الزقازيق، والمقرر أن تستمر لمدة اسبوعين حتي الخميس 17 أكتوبر الجاري، وتضم كلا من الدكتور حامد جبران أستاذ الأشعة، وسعيد محمد البرشومي أستاذ الباطنة، ومحمود البلاط مدرس الجراحة، وعلى شبراوي أستاذ النساء، ومدحت إبراهيم أستاذ الكلي، والدكتور محمود الشيخ مدرس الأمراض المتوطنة والحساسية.
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تفاصيل تواجد أطباء من جامعة الزقازيق بمستشفى غارب

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