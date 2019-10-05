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حوادث

المؤبد لتشكيل عصابي تخصص في جلب وترويج الهيروين

السبت 05/أكتوبر/2019 - 03:34 م
المؤبد لعربي
المؤبد لعربي
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محمد العيسوى
عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، عاطلين بالسجن المؤبد، وذلك لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار فى المواد بالمطرية.

بداية الواقعة كانت بتلقى ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، معلومات تفيد بقيام "أ.م" وشهرته عربى 40 سنة بتكوين تشكيل عصابى مع شخص آخر يدعى " أ.ح " عاطل 44 سنه، حيث تخصص نشاطه فى جلب وتجارة المواد المخدرة من المحافظات إلى داخل محافظة القاهرة، متخذا من دائرة قسم النهضة مكانا له لتوزيع تجارته غير المشروعة، وبتكثيف التحريات، تأدت صحة المعلومات الواردة.

وبالتنسيق مع ضباط مباحث قسم شرطة النهضة، وبعد استئذان النيابة العامة لضبط المتهم، وإعداد الأكمنة اللازمة، نجحت القوة الأمنية من ضبط المتهم أثناء قدومه من إحدى المحافظات، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين بلغت " 900 جرام من مخدر الهيروين "، مستقلا سيارة كان يقودها بصحبة المتهم الثانى، فتم اقتياده إلى القسم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التى إحالته لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم، والتى أصدرت حكمها المتقدم.
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