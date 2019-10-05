هل تصح الصلاة بالفاتحة فقط ؟ الإفتاء ترد

أجاب الشيخ عمرو الورداني، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه في فتوى مذاعة عبر موقع يوتيوب، "لم تتعلم أمى الصلاة منذ صغرها وتعلمتها منذ تزوجت وأنجبت وتؤدي صلاتها بالفاتحة فقط فهي غير قادرة على أن تحفظ أي سورة قصيرة فعقلها غير قادر على الحفظ فهل عليها ذنب وهل صلاتها بغير السورة صحيحة؟".





وأوضح " الورداني"، أن صلاتها صحيحة إذا كانت تكتفى بقراءة الفاتحة فقط، فنفتيها فى مذهب الشافعية بأن الواجب فى الصلاة هو فقط قراءة الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم (( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)).





وأشار إلى أنها لو قرأت بالفاتحة فصلاتها صحيحة وليس عليها شيء، وإن كانت لا تستطيع أن تقرأ بسورة قصيرة فتقرأ بالفاتحة فى كل ركعات الصلاة وتكون صلاتها صحيحة.



