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ديني

هل تصح الصلاة بالفاتحة فقط ؟ الإفتاء ترد

السبت 05/أكتوبر/2019 - 03:34 م
صدى البلد
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إيمان طلعت
أجاب الشيخ عمرو الورداني، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه في فتوى مذاعة عبر موقع يوتيوب، "لم تتعلم أمى الصلاة منذ صغرها وتعلمتها منذ تزوجت وأنجبت وتؤدي صلاتها بالفاتحة فقط فهي غير قادرة على أن تحفظ أي سورة قصيرة فعقلها غير قادر على الحفظ فهل عليها ذنب وهل صلاتها بغير السورة صحيحة؟". 

وأوضح " الورداني"، أن صلاتها صحيحة إذا كانت تكتفى بقراءة الفاتحة فقط، فنفتيها فى مذهب الشافعية بأن الواجب فى الصلاة هو فقط قراءة الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم (( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)). 

وأشار إلى أنها لو قرأت بالفاتحة فصلاتها صحيحة وليس عليها شيء، وإن كانت لا تستطيع أن تقرأ بسورة قصيرة فتقرأ بالفاتحة فى كل ركعات الصلاة وتكون صلاتها صحيحة. 

وتابع: أنه عليها أن تحاول فإن لم تستطع ان تحفظ شئً من كتاب الله فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، لافتًا إلى أنها لم تكن تصلى فى صغرها فأصبح عليها صلوات كثيرة فعليها أن تحسب الصلوات التى لم تصليها من بعد البلوغ وتصلى مع كل صلاة صلاة.
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