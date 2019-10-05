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رياضة

وكيل محمد إبراهيم ينفي تطاول اللاعب على لاعبي الزمالك في بيان رسمي

السبت 05/أكتوبر/2019 - 04:15 م
محمد إبراهيم
محمد إبراهيم
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القسم الرياضي
أصدر سالم محمد سالم وكيل محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق ولاعب المقاصة الحالي بيانا توضيحيا ردا على تصريحات رئيس الزمالك التي اتهم فيها محمد إبراهيم بسبب لاعبي الفريق الأبيض خلال مباراة الفريقين الأخيرة في الجولة الثانية للدوري.

وجاء نص البيان كالتالي: يقول الرسول الكريم: "ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب"، لقد تعرض اللاعب محمد ابراهيم لكثير من الاتهامات ومحاولة الزج باسمه في موضوعات كثيرة محاولة من بعض الأشخاص للوقيعة بينه وبين جماهير نادي الزمالك التي تعي جيدا هذه المحاولات وتثق في حب اللاعب للجماهير والكيان الذي لعب له اكثر من 13 عاماً ومثل خلالها منتخب بلاده في كل المراحل وآخر هذه المحاولات هي الزج باسمه و اتهامه بسب زملائه لاعبي الزمالك طوال مباراة المقاصة واتهامه بالبلطجة والكل يعلم من يوصف بالبلطجة.

أما عن هذا الاتهام فالكل رأى أن محمد لم يلعب سوى 20 دقيقة فكيف له يسب لاعبي الزمالك طوال المباراة!!!.

لقد خرج محمد من نادي الزمالك مجبرا وليس مخيرا وهذا لايقلل من قيمته وقدره عند الجماهير الزملكاويه العريضة ولا يقلل من حبه وتقديره لهذه الجماهير واي محاولات للوقيعه لن تفلح .. لقد تحمل اللاعب في السنوات الأخيرة ما لا يتحمله بشر من ضغط نفسي وعصبي ومحاولات كثيره لإخراجه عن تركيزه ليرد وتكون ذريعه للوقيعة بينه وبين الجماهير ولم تفلح ولن تفلح في اي وقت وخرج اللاعب من النادي ولم يتقاض باقي مستحقاته ولم يتحدث في اي مناسبة عن ذلك، وكنا في غنى عن الخروج والتحدث في أي أمر لولا الاتهامات الباطلة، ونحن إذ نتحدث الآن نوجه رساله ان اللاعب لديه مسؤوليات تجاه نادي المقاصة الذي يحترمه ويقدره ويبذل كل الجهد والعرق للعودة إلى منتخب مصر، ومحاولة التشتيت لن تفلح، وسوف نرد بكل قوة على أي شخص يخرج عن النص في حق اللاعب او حقي مهما كان".
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