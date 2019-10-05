وكيل محمد إبراهيم ينفي تطاول اللاعب على لاعبي الزمالك في بيان رسمي

أصدر سالم محمد سالم وكيل محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق ولاعب المقاصة الحالي بيانا توضيحيا ردا على تصريحات رئيس الزمالك التي اتهم فيها محمد إبراهيم بسبب لاعبي الفريق الأبيض خلال مباراة الفريقين الأخيرة في الجولة الثانية للدوري.





وجاء نص البيان كالتالي: يقول الرسول الكريم: "ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب"، لقد تعرض اللاعب محمد ابراهيم لكثير من الاتهامات ومحاولة الزج باسمه في موضوعات كثيرة محاولة من بعض الأشخاص للوقيعة بينه وبين جماهير نادي الزمالك التي تعي جيدا هذه المحاولات وتثق في حب اللاعب للجماهير والكيان الذي لعب له اكثر من 13 عاماً ومثل خلالها منتخب بلاده في كل المراحل وآخر هذه المحاولات هي الزج باسمه و اتهامه بسب زملائه لاعبي الزمالك طوال مباراة المقاصة واتهامه بالبلطجة والكل يعلم من يوصف بالبلطجة.





أما عن هذا الاتهام فالكل رأى أن محمد لم يلعب سوى 20 دقيقة فكيف له يسب لاعبي الزمالك طوال المباراة!!!.



