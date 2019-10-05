فحص 18901 سيارة ضمن حملات العوادم وتنفيذ 1258 ندوة توعوية للقضاء على السحابة السوداء

أشادت الحكومة بدور المزارع المصرى فى إنجاح منظومة قش الأرز لعام 2019 والمساهمة بفعالية فى القضاء على نوبات تلوث الهواء و ذلك بسعيه و سرعته فى تسليم قش الأرز لمحاور التجميع حيث بلغ إجمالي المخلفات الزراعية المجمعة داخل المحافظات بالتعاون مع وزارتى الزراعة و التنمية المحلية و بناء على تكليفات رئيس الوزراء ما يقرب من 146000 طن حتى تاريخه بفارق 6000 طن عن أمس وذلك من خلال مواقع التجميع التي بلغ عددها حتى الآن 633 موقع هو ما يعكس نجاح الوزارة فى تحقيق التواصل الفعال مع المواطنين وتفعيل دورهم فى حماية البيئة.



وتم تنفيذ عدد من الحملات المرورية لفحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن، في مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بهدف تحقيق الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء، حيث أسفرت تلك الحملات عن فحص نحو 18901 سيارة حتى تاريخه، وتبين مخالفة 3975 سيارة للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتعديلاته، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وتم التفتيش على المنشآت الصناعية للتأكد من التزامها بقانون البيئة و التي بلغ عددها 3460 منشأة صناعية حتى تاريخه تنوعت بين منشآت كبرى ومتوسطة وصغرى وتبين مخالفة 813 منشأة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين وتم تحرير 200 محضر حرق مخلفات زراعية للفلاحين الذين مازالوا يصرون على مخالفة القانون بالحرق المكشوف للمخلفات الزراعية.



نفذت الأفرع الإقليمية المعنية بمتابعة منظومة حرق وتدوير قش الأرز 1258 ندوة للمزارعين للتوعية بمخاطر حرق المخلفات الزراعية وتعظيم الاستفادة منها فضلا عن الدعم المقدم من وزارة البيئة من خلال إتاحة المكابس والمفارم والجرارات الزراعية بأجر رمزي، إضافة إلى الدعم المقدم لأصحاب مواقع تجميع قش الأرز.



وترحب وزارة البيئة باستقبال شكواكم من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين عبر الخط الساخن ١٩٨٠٨ من ٨ ص إلى ٩ م وعبر موقع التواصل الاجتماعي Facebook وزارة البيئة المصرية - الصفحة الرسمية، وتطبيق WhatsApp 01222693333 تليفون 0225256470. كما يمكنكم التواصل مع منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة الخط الساخن 16528.