البيئة تصطاد تمساح بورفؤاد .. تفاصيل

نجحت وزارة البيئة فى الإمساك بتمساح صغير يقدر طوله بحوالى متر بمحيط معدية بورفؤاد بمدينة بورسعيد وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.





وورد بلاغ من شرطة الأمن العام إلى محمية اشتوم الجميل يفيد بظهور تمساح بمحيط معدية بور فؤاد وفور تلقي البلاغ أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها بتشكيل لجنة من محمية اشتوم الجميل وبالتنسيق مع شرطة الأمن العام و الجهات المعنية ببورسعيد لمعاينة موقع البلاغ .



