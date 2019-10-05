Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

البيئة تصطاد تمساح بورفؤاد .. تفاصيل

السبت 05/أكتوبر/2019 - 04:38 م
صدى البلد
Advertisements
حنان توفيق
نجحت وزارة البيئة فى الإمساك بتمساح صغير يقدر طوله بحوالى متر بمحيط معدية بورفؤاد بمدينة بورسعيد وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وورد بلاغ من شرطة الأمن العام إلى محمية اشتوم الجميل يفيد بظهور تمساح بمحيط معدية بور فؤاد وفور تلقي البلاغ أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها بتشكيل لجنة من محمية اشتوم الجميل وبالتنسيق مع شرطة الأمن العام و الجهات المعنية ببورسعيد لمعاينة موقع البلاغ . 

وتمكنت اللجنة من الإمساك بالتمساح المذكور وتم أخد كافة القياسات اللازمة والتأكد من خلو الموقع من تماسيح أخرى، بالإضافة إلى التنسيق مع معهد بحوث صحة الحيوان ببورسعيد للكشف على التمساح و التأكد من حالته الصحية على أن يتم نقله بعد ذلك إلى حديقة الحيوان بالجيزة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

قرار هام من فايلر لـ لاعبي الأهلي في أسوان

فى أحدث ظهور لها.. هنا الزاهد برفقة نعومي وكاميليا كريم فهمي

تشكيل النادي الأهلي المتوقع أمام أسوان في الدوري المصري

ضحية جديدة لأردوغان .. طفل سوري ينتحر على باب مقبرة

مصرع المتهم بإطلاق النيران على مأمورية أطفيح في اشتباك مع قوات الأمن

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 5 - 10 - 2019 .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استنساخ .. هبة مجدي بإطلالة ملكية في أول ظهور مع عائلتها

احذر.. أسماك تتناولها يومياً تحتوي على دودة مميتة

تونس تتنخب برلمانها.. مراقبة: العملية الانتخابية في القاهرة تسير بشكل مثالي دون ملاحظات