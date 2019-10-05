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رياضة

الدروي الإنجليزي.. ساديو ماني يسجل هدف ليفربول الأول في شباك ليستر سيتي.. فيديو

السبت 05/أكتوبر/2019 - 04:50 م
ساديو ماني نجم فريق
ساديو ماني نجم فريق ليفربول الإنجليزي
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محمد السعيد
احرز ساديو ماني هدف ليفربول الأول في شباك ليستر سيتي، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا، ضمن منافسات الجولة الثامنة، من مسابقة الدروي الإنجليزي.

جاء الهدف عن طريق أسيست رائع من ميلنر من قبل منتصف الملعب، استلمها ماني، وسددها على يسار حارس ليستر سيتي في الدقيقة 41 من عمر المباراة.

ويسعى ليفربول بقيادة محمد صلاح لمواصلة إنتصاراته في الدوري الإنجليزي بتحقيق الفوز في مواجهة الغد، بينما يطمح ليستر سيتي في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار.

وكان ليفربول قد فاز على شيفيلد يونايتد بهدف دون رد في الجولة الماضية، بينما تقوق ليستر سيتي على توتنهام 2 - 1.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، بينما يحتل ليستر سيتي المركز الثالث بـ 14 نقطة.


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