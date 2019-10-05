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نصر أكتوبر.. مستشار بأكاديمية ناصر: السادات أنجز ما كان مستحيلا وخدع العالم بأكمله

السبت 05/أكتوبر/2019 - 06:34 م
السادات
السادات
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هاني حسين
قال اللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن نصر أكتوبر المجيد هو نصر عربي أفريقي ولكل الدول العاشقة للسلام، موضحا أن الرئيس الراحل أنور السادات يخلده التاريخ.

وأضاف عادل العمدة في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الرئيس الراحل السادات أنجز ما كان مستحيل وذلك تمثل في اتخاذ القرارات الجريئة المرتبطة بتخطيط جيد وتحديد المهام وتهيئة الراي العام في الداخل والخارج، وخداع العالم بأكمله بخداع الداخل بأن مصر لن تدخل في حرب مع إسرائيل.

وتابع عادل العمدة:" انتصار اكتوبر إعجاز وسمفونية عزفت من القوات المسلحة المصرية وهذا الانتصار لا مثيل له"، مضيفا:" الإرادة المصرية التي تمسكنا بها في مصر والإصرار على مجابهة العدو مكنتنا من تحقيق النصر".
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