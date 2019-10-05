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فن

نداء شرارة لـ عمرو دياب: نورت الاردن ياللي مفيش زيك

السبت 05/أكتوبر/2019 - 06:30 م
نداء شرارة
نداء شرارة
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قسم الفن
أشعل الهضبة عمرو دياب المسرح خلال حفله بالاردن وسط حضور جماهيري ضخم.

وقدم دياب خلال الحفل مجموعة من أجمل أغنياته سواء الحديثة أو القديمة وسط تفاعل جماهيري كبير من قبل الآلاف الذين احتشدوا قبل الحفل بساعات.

وشاركت الفنانة الاردنية نداء شرارة بالتعليق على صور الحفل من خلال حساب عمرو دياب الشخصي عبر "انستجرام" قائله: "نورت الاردن ياللي مفيش زيك".

وعلى جانب آخر تعمل نداء شرارة، على اختيار أغاني ألبومها الجديد تمهيدا لطرحه في شكل أغاني سينجل خلال الفترة القليلة المقبلة.
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