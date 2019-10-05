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رياضة

تحديد حجم الاصابة ومدة الغياب.. الجهاز الفنى لـ منتخب مصر يطمئن على نجم الأهلي

السبت 05/أكتوبر/2019 - 06:33 م
عمرو السولية
عمرو السولية
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منتصر الرفاعى
أكد الكابتن محمد بركات مدير المنتخب الوطنى أن الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري حرص علي الإتصال بلاعب منتخب الفراعنة والنادي الأهلى عمرو السولية للإطمئنان عليه بعد إصابته في لقاء فريقه أمام أسوان اليوم بالجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.
 
ويستعد المنتخب الوطنى للدخول فى معسكر مغلق الإثنين المقبل وحتى موعد مباراة بتسوانا الودية المقرر لها يوم ١٤ أكتوبر الجاري بإستاد القاهرة الدولي.

وتعرض عمرو السولية لإصابة قوية فى مباراة فريقه أمام أسوان وسيخضع لأشعة غدا لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه عن الملاعب.
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