بالأسماء.. الأوقاف تعلن افتتاح 45 مسجدا خلال شهر أكتوبر الجاري

تفتتح وزارة الأوقاف 45 مسجدًا على مستوى الجمهورية خلال شهر أكتوبر الجاري منها 30 من إحلال وتجديد الوزارة ، ومنها 13 بالجهود الذاتية و 2 بالمشاركة بين الوزارة والجهود الذاتية ، والبداية الاثنين المقبل الموافق 7 أكتوبر بخمسة مساجد بمحافظة بني سويف ، أما باقي المساجد فهي :
بنى سويف
الرحمة – الديابية – الواسطى – بنى سويف وزارة
التقوى بنى ساليمان – بنى سويف وزارة
إبراهيم مندور – الواسطى – صفط الشرقية وزارة
عزبة الوقف إبسوج – الفشن وزارة
الحاج عبد العظيم – الوقف – الفشن وزارة
القليوبية
سعيد زيدان – مرصفا – بنها وزارة
السويسي – المنشاة الكبرى وزارة
الكبير – كفر عليم – القناطر الخيرية وزارة وجهود ذاتية معًا
السلام عزبة محمد اغا – ميت كنانه – طوخ جهود ذاتية
عمر بن الخطاب – عزبة رشدي – نامول – طوخ جهود ذاتية
المنوفية
عبد المجيد سلامة – شبرا باص – شبين الكوم وزارة
آل إبراهيم – كفر نفرة – بركة السبع جهود ذاتية
سيدى يعقوب – جنزور – بركة السبع جهود ذاتية
الشهيد انيس البمبى – بشتامى – الشهداء جهود ذاتية
الجيزة
حمزة – المتانيا – العياط – جيزة وزارة
الرحمات – طهما – العياط – جيزة جهود ذاتية
قنا
العتيق البحرى – كوم يعقوب – أبو تشت وزارة
آل رسلان نجع الحجر – اولاد عمرو قنا وزارة
آل معين – الظافرية – قفط وزارة
آل تراكى – أبو مناع بحرى – دشنا وزارة
الشيخ مجلى – قرية الشيخ على شرق دشنا جهود ذاتية
سوهاج
العتيق الأصلاح – البلينا وزارة
آل حمدون ونينه – سوهاج وزارة
البهنساوى – بنى هلال المراغة وزارة
الميرا – جهينة وزارة
مرسى مطروح
القرية الحمراء – الحمام وزارة
الفرقان – شارع علم الروم وزارة
الدقهلية
الشهيد معوض – نوسا الغيط – أجا وزارة
الزمار – مركز المنصورة وزارة
الكبير – بنى هلال – المنزلة جهود ذاتية
قرية الوحدة العربية – السنبلاوين جهود ذاتية
الكبير عزبة اشمون – دكرنس وزارة وجهود ذاتية معًا
الفيوم
النور – العامرية – طامية وزارة
دمياط الشيخ شطا – شطا – دمياط وزارة
المنيا العشماوي – أولاد الشيخ علي مطاي وزارة
شم النسيم – الشيخ مبارك – ابو قرقاص وزارة
الوادي الجديد
الشيخ والي الكبير – الداخلة وزارة
تقسيم المعلمين – الخارجة وزارة
المروة القديم الخارجة وزارة
عين الدير – القصر وزارة
الرحمن – قرية الأمل وزارة
الجو – القصر جهود ذاتية
النجابين – القصر جهود ذاتية
النور أولاد عبد الله – بلاط جهود ذاتية
الشرقية الحي القيوم (الكبير) حي العجمي – مشتول السوق جهود ذاتية تم افتتاحه الجمعة 4 أكتوبر2019م
بنى سويف
الرحمة – الديابية – الواسطى – بنى سويف وزارة
التقوى بنى ساليمان – بنى سويف وزارة
إبراهيم مندور – الواسطى – صفط الشرقية وزارة
عزبة الوقف إبسوج – الفشن وزارة
الحاج عبد العظيم – الوقف – الفشن وزارة
القليوبية
سعيد زيدان – مرصفا – بنها وزارة
السويسي – المنشاة الكبرى وزارة
الكبير – كفر عليم – القناطر الخيرية وزارة وجهود ذاتية معًا
السلام عزبة محمد اغا – ميت كنانه – طوخ جهود ذاتية
عمر بن الخطاب – عزبة رشدي – نامول – طوخ جهود ذاتية
المنوفية
عبد المجيد سلامة – شبرا باص – شبين الكوم وزارة
آل إبراهيم – كفر نفرة – بركة السبع جهود ذاتية
سيدى يعقوب – جنزور – بركة السبع جهود ذاتية
الشهيد انيس البمبى – بشتامى – الشهداء جهود ذاتية
الجيزة
حمزة – المتانيا – العياط – جيزة وزارة
الرحمات – طهما – العياط – جيزة جهود ذاتية
قنا
العتيق البحرى – كوم يعقوب – أبو تشت وزارة
آل رسلان نجع الحجر – اولاد عمرو قنا وزارة
آل معين – الظافرية – قفط وزارة
آل تراكى – أبو مناع بحرى – دشنا وزارة
الشيخ مجلى – قرية الشيخ على شرق دشنا جهود ذاتية
سوهاج
العتيق الأصلاح – البلينا وزارة
آل حمدون ونينه – سوهاج وزارة
البهنساوى – بنى هلال المراغة وزارة
الميرا – جهينة وزارة
مرسى مطروح
القرية الحمراء – الحمام وزارة
الفرقان – شارع علم الروم وزارة
الدقهلية
الشهيد معوض – نوسا الغيط – أجا وزارة
الزمار – مركز المنصورة وزارة
الكبير – بنى هلال – المنزلة جهود ذاتية
قرية الوحدة العربية – السنبلاوين جهود ذاتية
الكبير عزبة اشمون – دكرنس وزارة وجهود ذاتية معًا
الفيوم
النور – العامرية – طامية وزارة
دمياط الشيخ شطا – شطا – دمياط وزارة
المنيا العشماوي – أولاد الشيخ علي مطاي وزارة
شم النسيم – الشيخ مبارك – ابو قرقاص وزارة
الوادي الجديد
الشيخ والي الكبير – الداخلة وزارة
تقسيم المعلمين – الخارجة وزارة
المروة القديم الخارجة وزارة
عين الدير – القصر وزارة
الرحمن – قرية الأمل وزارة
الجو – القصر جهود ذاتية
النجابين – القصر جهود ذاتية
النور أولاد عبد الله – بلاط جهود ذاتية
الشرقية الحي القيوم (الكبير) حي العجمي – مشتول السوق جهود ذاتية تم افتتاحه الجمعة 4 أكتوبر2019م