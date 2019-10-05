بالأسماء.. الأوقاف تعلن افتتاح 45 مسجدا خلال شهر أكتوبر الجاري

تفتتح وزارة الأوقاف 45 مسجدًا على مستوى الجمهورية خلال شهر أكتوبر الجاري منها 30 من إحلال وتجديد الوزارة ، ومنها 13 بالجهود الذاتية و 2 بالمشاركة بين الوزارة والجهود الذاتية ، والبداية الاثنين المقبل الموافق 7 أكتوبر بخمسة مساجد بمحافظة بني سويف ، أما باقي المساجد فهي :

بنى سويف

الرحمة – الديابية – الواسطى – بنى سويف وزارة

التقوى بنى ساليمان – بنى سويف وزارة

إبراهيم مندور – الواسطى – صفط الشرقية وزارة

عزبة الوقف إبسوج – الفشن وزارة

الحاج عبد العظيم – الوقف – الفشن وزارة



القليوبية

سعيد زيدان – مرصفا – بنها وزارة

السويسي – المنشاة الكبرى وزارة

الكبير – كفر عليم – القناطر الخيرية وزارة وجهود ذاتية معًا

السلام عزبة محمد اغا – ميت كنانه – طوخ جهود ذاتية

عمر بن الخطاب – عزبة رشدي – نامول – طوخ جهود ذاتية



المنوفية

عبد المجيد سلامة – شبرا باص – شبين الكوم وزارة

آل إبراهيم – كفر نفرة – بركة السبع جهود ذاتية

سيدى يعقوب – جنزور – بركة السبع جهود ذاتية

الشهيد انيس البمبى – بشتامى – الشهداء جهود ذاتية



الجيزة

حمزة – المتانيا – العياط – جيزة وزارة

الرحمات – طهما – العياط – جيزة جهود ذاتية



قنا

العتيق البحرى – كوم يعقوب – أبو تشت وزارة

آل رسلان نجع الحجر – اولاد عمرو قنا وزارة

آل معين – الظافرية – قفط وزارة

آل تراكى – أبو مناع بحرى – دشنا وزارة

الشيخ مجلى – قرية الشيخ على شرق دشنا جهود ذاتية



سوهاج

العتيق الأصلاح – البلينا وزارة

آل حمدون ونينه – سوهاج وزارة

البهنساوى – بنى هلال المراغة وزارة

الميرا – جهينة وزارة



مرسى مطروح

القرية الحمراء – الحمام وزارة

الفرقان – شارع علم الروم وزارة



الدقهلية

الشهيد معوض – نوسا الغيط – أجا وزارة

الزمار – مركز المنصورة وزارة

الكبير – بنى هلال – المنزلة جهود ذاتية

قرية الوحدة العربية – السنبلاوين جهود ذاتية

الكبير عزبة اشمون – دكرنس وزارة وجهود ذاتية معًا



الفيوم

النور – العامرية – طامية وزارة

دمياط الشيخ شطا – شطا – دمياط وزارة

المنيا العشماوي – أولاد الشيخ علي مطاي وزارة

شم النسيم – الشيخ مبارك – ابو قرقاص وزارة



الوادي الجديد

الشيخ والي الكبير – الداخلة وزارة

تقسيم المعلمين – الخارجة وزارة

المروة القديم الخارجة وزارة

عين الدير – القصر وزارة

الرحمن – قرية الأمل وزارة

الجو – القصر جهود ذاتية

النجابين – القصر جهود ذاتية

النور أولاد عبد الله – بلاط جهود ذاتية



الشرقية الحي القيوم (الكبير) حي العجمي – مشتول السوق جهود ذاتية تم افتتاحه الجمعة 4 أكتوبر2019م