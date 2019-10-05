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فن

شاهد.. محمد لطفي فى فترة طفولته وشبابه

السبت 05/أكتوبر/2019 - 07:34 م
محمد لطفى
محمد لطفى
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قسم الفن
أعاد الفنان محمد لطفي ذكرياته مع طفولته وشبابه ونشر صورا نادرة لأول مرة له علي حسابه الشخصي عبر "انستجرام".

وعلق عليها قائلا: " ليت الشباب يعود يوما بس بصراحة المقولة دي انا مش مقتنع بيها لان روح الشباب مصحباني القلب فيه شباب و الشكل فيه خبرة".

يذكر أن أحدث أعمال محمد لطفي كان فيلم "حملة فرعون"، والذى تم عرضه فى موسم أفلام عيد الفطر.

فيلم «حملة فرعون» مأخوذ عن قصة فيلم «العظماء السبعة» والتى قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضى، وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم «شمس الزناتى» فيما بعد، ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.
شاهد.. محمد لطفي فى فترة طفولته وشبابه
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