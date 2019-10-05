بدون طرحة زفاف.. شاهد.. زوجة حسني عبد ربه الثانية في الكوشة

تداول رواد الفيسبوك صورة لـ حسني عبد ربه نجم الدراويش ومنتخب مصر وزوجته الجديدة ، والتي أثارت جدلا كبيرا حيث إن حسني عبد ربه هو أول من حرص على تقبيل دبلة زوجته الأولى بعد كل هدف يحرزه ولكنه تزوّج عليها.





وظهرت زوجة حسني عبد ربه الثانية في حفل زفافها بفستان أبيض غير مطرز وبأكمام طويلة وواسعة دون أن تتكلف في إطلالاتها ولكنها اعتمدت تسريحة شعر بسيطة من الكيرلي المرفوع من الجوانب دون ارتداء طرحة الزفاف .



