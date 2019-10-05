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مرأة

بدون طرحة زفاف.. شاهد.. زوجة حسني عبد ربه الثانية في الكوشة

السبت 05/أكتوبر/2019 - 08:05 م
صدى البلد
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ريهام قدري
تداول رواد الفيسبوك صورة لـ حسني عبد ربه نجم الدراويش ومنتخب مصر وزوجته الجديدة ، والتي أثارت جدلا كبيرا حيث إن حسني عبد ربه هو أول من حرص على تقبيل دبلة زوجته الأولى بعد كل هدف يحرزه ولكنه تزوّج عليها.

وظهرت زوجة حسني عبد ربه الثانية في حفل زفافها بفستان أبيض غير مطرز وبأكمام طويلة وواسعة دون أن تتكلف في إطلالاتها ولكنها اعتمدت تسريحة شعر بسيطة من الكيرلي المرفوع من الجوانب دون ارتداء طرحة الزفاف .

والتقطت الصورة عندما يضع الدبلة بأصابعها في وسط أجواء هادئة، ويرتدي حسني عبد ربه بدلة أنيقة وتميز بتسريحة شعره في صور زفافه .. شاهد الصورة
بدون طرحة زفاف.. شاهد.. زوجة حسني عبد ربه الثانية في الكوشة
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