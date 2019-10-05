Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

فيديو مسرب لـ قيادي بالتنظيم الدولي للإخوان في كباريه.. شاهد

السبت 05/أكتوبر/2019 - 07:59 م
راشد الغنوشي
راشد الغنوشي
Advertisements
عبد الخالق صلاح
أذاع الإعلامي نشأت الديهي، مقطع فيديو مسرب لـ راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، وعضو التنظيم الدولي للإخوان في حفلة سمر غنائية، وبها فتاة تغني أغنية "جرح تاني" للمطربة شيرين عبد الوهاب .

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، يا شباب الإخوان اللي بيقولوكم انزلوا موتوا راشد الغنوشي في حفلة سمر ومجون، وهو بيحمسكم تنزلوا تموتوا في سبيل الله، معقبًا: "كبر مقتًا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون".
وتابع "الديهي"، "اخس عليك يا شيخ راشد، بتسمع جرح تاني يا شيخ راشد".

وأذاع تسجيل صوتي للغنوشي، أكد فيه أن العبادة تحتاج للمال، والله يحب الغني؛ لأن الفقير لا يستطيع دفع الزكاة او الذهاب لأداء فريضة الحج"، معقبًا: "دول خوارج هذا الزمان، وخوارج هذا العصر".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الديهي: الإرهاب ينبع من أفكار سيد قطب وحسن البنا.. فيديو

إعلامي: "القرضاوي" ووجدي غنيم مكانهم محجوز في الدرك الأسفل من النار

الديهي: أين إعلام الإخوان مما يحدث في تركيا.. فيديو

هذيان من صفعة انتخابات الرئاسة.. راشد الغنوشي: النهضة سفينة نوح

عمرو أديب عن احتفالات المنصة: درس للإخوان.. ومصر كسبت.. فيديو

عمرو أديب: وعي المصريين 10/ 10

ترشيحاتنا

بـ الجاكيت الجلد.. ريهام أيمن تنشر صورة رومانسية مع زوجها بفرنسا

هذه الدولة قتلت القذافي.. 3000 رسالة سرية تكشف كارثة

شاهد| احتفال إبراهيم حسن بتخرج ابنته سارة في الجامعة الألمانية

احذر.. أسماك تتناولها يومياً تحتوي على دودة مميتة

استنساخ .. هبة مجدي بإطلالة ملكية في أول ظهور مع عائلتها

على طريقة بديع ومرسي.. الديهى: أردوغان مصاب بمرض خطير.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون طرحة زفاف.. شاهد.. زوجة حسني عبد ربه الثانية في الكوشة

بـ الجاكيت الجلد.. ريهام أيمن تنشر صورة رومانسية مع زوجها بفرنسا

انتبه.. علامات تشير إلى إصابة التفاح بـ الصدأ