لبلبة ترأس لجنة تحكيم مسابقة نور الشريف في الإسكندرية السينمائي

كشفت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة المقرر إقامته في الفترة من ٨ إلى ١٣ أكتوبر، عن تولي الفنانة الكبيرة لبلبة رئاسة لجنة تحكيم مسابقة "نور الشريف" للأفلام العربية الطويلة، وجاء ذلك استنادا للتاريخ الفني الكبير الذي تتمتع به، والتي سبق لها المشاركة كعضو لجنة تحكيم في 6 مهرجانات دولية، و16 مهرجان عربي أيضا، كما حصلت على أكثر من جائزة كأحسن ممثلة من أهمهم جائزة بينالي السينما العربية من معهد العالم العربي في باريس، والجائزة نفسها في مهرجان "كل أفريقيا" بكيب تاون – جنوب أفريقيا عام 1996 عن دورها في فيلم "ليلة ساخنة".





كما يزخر تاريخها بالعديد من الأعمال الفنية حيث قامت ببطولة 85 فيلما من أهمها فيلم "ليلة ساخنة"، "جنة الشياطين"، "عصابة حمادة و توتو"، "معالي الوزير"، "إسكندرية نيويورك"، "الآخر"، و"حسن و مرقص"، وعملت أيضا بالغناء ولها 268 أغنية منها 30 أغنية للطفل.





وتضم لجنة التحكيم المنتج التونسي علي الزعيم، والذي عمل كنائب لوزير الثقافة ورئيس مكتب السينما بتونس والمدير السابق لمهرجان قرطاج لأكثر من 8 دورات حقق خلالها نجاحًا ملحوظًا.





والفنانة المغربية فاطمة خير التي قدمت العديد من الأدوار في المسلسلات والأفلام، وحصلت من خلالهم على العديد من الجوائز كأحسن ممثلة في مهرجانات "دمشق، جوهانسبورج، البحرين، خريبكة" كما شاركت كعضو لجنة تحكيم في العديد من المهرجانات الدولية و المحلية.





اللجنة تضم أيضا الفنان والمخرج العراقي جمال أمين الحسنى الذي عمل في العديد من المؤسسات الفنية الدولية كمخرج وممثل ومونتير ومصور، وحصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية مثل الجائزة الفضية في مهرجان القاهرة الدولي للإذاعة والتليفزيون عام 1997، وجائزة أوسكار أفضل ممثل عام 2016 من مهرجان كام السينمائي في البرازيل، والجائزة نفسها من مهرجان القدس السينمائي عام 2017 عن فيلم "الكعكة الصفراء".





والفنانة السورية ليلى جبر والتي سبق لها المشاركة كعضو لجنة تحكيم في العديد من المهرجانات، وقدمت العديد من الأدوار المهمة في الدراما والسينما، ومن البحرين الناقدة منصورة الجمري التي تشغل حاليًا منصب نائب رئيس مجلس إدارة نادي البحرين للسينما، وشاركت كعضو لجنة تحكيم في العديد من المهرجانات الدولية والمحلية مثل مهرجان دبي السينمائي الدولي.





والمخرجة السودانية سارة جاد الله جبارة، والتي تخرجت من معهد القاهرة للسينما عام 1984، وأخرجت عدد من أفلام الرسوم المتحركة للتليفزيون السوداني، والوثائقية، كما أخرجت فيلمين روائيين هما "مسكون" و "عابد النور"، و أخر أفلامها الروائية القصيرة بعنوان "البؤساء"، وشاركت في العديد من المهرجانات الدولية مثل مهرجانات زنجبار السينمائي ونيجيريا السينمائي وكمبالا السينمائي.



