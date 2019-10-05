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أخبار البلد

في اليوم المعلم.. الأمريكية للتنمية: ندعم المدرسين لتوفير تعليم جيد لـ 22 مليون طالب

السبت 05/أكتوبر/2019 - 10:11 م
تعليم الاطفال
تعليم الاطفال
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محمود نوفل
وجهت وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة الشكر لجميع المعلمين المصريين في ذكري الإحتفال باليوم الدولي للمعلم وقالت "الي جميع المعلمين في مصر شكرا فمن خلال العمل الشاق والصبر التفاني انت تبني الأساس لمستقبل مصر المُشرق".

وفي سياق متصل عبرت الوكالة الأمريكية غن فخرها في اليوم العالمي للتنمية الدولية بالعمل ع وزارة التربية والتعليم المصرية لدعم المعلمين لتوفير تعليم عالي الجودة لـ 22 مليون من المتعلمين في مصر.

وتحتفل اليونسكو في السابع من اكتوبر الجاري باليوم العالمي للمعلمين في مقر المنظمة بباريس وذلك بالتعاون بين الجهات الشريكة الراعية للحدث وهي: اليونيسف وصندوق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للمعلمين حيث سيحيي العالم أجمع في هذا اليوم خلال سلسلة من الفعاليات المحلية.

ويُنظم اليوم العالمي للمعلمين سنويًا منذ عام 1994، لإحياء ذكرى توقيع توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية لعام 1966 بشأن أوضاع المدرسين حيث تضع هذه التوصية مؤشرات مرجعية تتعلق بحقوق ومسؤوليات المعلمين، ومعايير إعدادهم الأولي وتدريبهم اللاحق، وحشدهم، وتوظيفهم، وظروف التعليم والتعلم.
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