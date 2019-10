حدث اليوم في الخليج.. الإمارات: الجيش يحذر المواطنين من هذا الفعل.. حسين الجسمي سفيرا لإكسبو 2020.. السعودية: جدد جوازك من المنزل في دقيقتين.. إعلان شروط الحصول على إعانة سنوية.. وتعديل وزاري بالبحرين

القوات المسلحة الإماراتية حذرت المواطنين من هذا الفعل

من يمكنه استلام الإعانة



ونوهت وزارة العمل السعودية في القائمة المعلنة حديثا، بحسب صحيفة «عكاز» السعودية، إلى أن المنوط به استلام الإعانة السنوية هو الشخص المعاق، وفي حالة تعذر حضوره يمكن لولي أمره أو من يثبت إعانته له استلام المبلغ المقرر.



شروط إضافية



كما أضافت وزارة العمل شرطا جديدا لصرف الإعانة السنوية بألا تتجاوز مدة إقامة المريض في المستشفيات الحكومية أو الأهلية على نفقة الدولة 6 أشهر خلال سنة واحدة سواء متصلة أو منفصلة، داخليا أو خارجيا.



حالات وقف صرف الإعانة



وقررت وزارة العمل السعودية أن هناك بعض الحالات التي يمكن خلالها وقف صرف الإعانة السنوية للمستفيد منها، وشملت:



- توقف الصرف عند وفاة المستفيد.

- يتوقف صرف الإعانة في حالة عدم تحديث بيانات المستفيد وانقضاء المهلة المقررة لذلك البالغة 3 أشهر من تاريخ جدول التحديث.

- يتوقف الصرف لمن تجاوز دخله 4 آلاف ريال

- عند طلب المستفيد أو ولي أمره إيقاف الإعانة، شرط أن يتم تقديم تقرير مكتوب بهذا الطلب.

- وتتوقف في حالة إلحاق المستفيد في أحد مركاز التأهيل أو دور التأهيل.

- وعند تقييم المستفيد من قبل اللجنة لوحدات الخدمات المساندة بعدم وجود إعاقة.

- إثبات إقامة المستفيد في أحد المستشفيات الحكومية أو الأهلية على نفقة الدولة لـ6 أشهر.



من يستحق الإعانة السنوية



يتم صرف الإعانة السنوية في حالات الإعاقات الحواسية أو إعاقة في النطق، مثل:



- فقدان السمع العميق وزراعة القوقعة.

- البكم والمكفوفين بدرجة 20 درجة.

- حدة الإبصار أقل من 20/ 200 بعد إجراء التصحيح في العينين.

- فقدان السمع العميق في أذن وضعف الأذن الأخرى.

- كف الإبصار وضعف الأخرى.



قائمة الأمراض المشمولة بالإعانة



= الإعاقات العقلية (الاضطراب الفكري البسيط أو المتوسط أو الشديد).

= الأمراض المسببة للإعاقة.

- أمراض القلب المزمنة بواقع تأثر وظيفة القلب بنسبة 40%.

- قصور التنفس الذي يعتمد على الأكسجين بصفة دائمة.

- استسقاء الدماغ المستمر.

- الفشل الكلوي (النهائي أو بمراحل متقدمة.)

الورم الخبيث (تحت العلاج الكيميائي أو الجراحي أو الإشعاعي).

- أمراض الصرع المستعصي.

- نقس المناعة الدائمة.

- الثلاسيميا الكبرى (فقر دم البحر المتوسط) وفقر الدم المنجلي بنسبة 70%.

- سيول الدم المزمن.

- الاضطرابات النفسية.

- التشوهات الشديدة بالمظهر الخارجي.

- القزامة بنسبة 15%.

- الأمراض الجلدية المشوهة والتي ليس لها علاج شافٍ.

- حساسية مادة الجلوتين الدائمة.

- اضطراب طيف التوحد.

- متلازمة داون.

- متلازمة مارفان.

- متلازمة عسر تكون العظم والغضروف.

- الروماتويد المشوه للأطراف والرنج العائلي.

- متلازمة الصبغي الهش.

- فقر الدم اللامصنع.

- عدم التحكم بالمخارج.

- متلازمة (ساندروم).

- زراعة أحد الأعضاء.

- الأمراض الاستقلابية بشرط أن تكون أدت إلى إعاقة.

- التغذية المحيطية.

- الزهايمر المبكر.

= الإعاقات الحركية، التي تشمل:

- الشلل الثلاثي أو الرباعي أو أحد الأطراف.

- وجود بتر كلي أو جزئي أو طرفي من 20 إلى 50%.

- ضعف ثلاثي أو رباعي أو قصر شديد في الطرف أو ضعف.



وعلى الساحة الرياضية السعودية، فقد تداولت منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية أخبارا تفيد بقرار اللاعب السعودي إبراهيم غالب، لاعب نادي الفيصلي، ولاعب نادي النصر ومنتخب السعودية السابق، اعتزال كرة القدم نهائيا.



ومع انتشار هذه الأخبار تصدر اللاعب السعودي اهتمامات السعوديين وكان ضمن الأكثر بحثا على «جوجل السعودية»، حيث شكَّلت أخبار اعتزاله صدمه لمجتمع كرة القدم السعودي.



وكان اللاعب إبراهيم غالب طالب بفسخ عقده مع نادي الفيصلي، وذلك نظرا لإصابته الأخيرة وبعض الظروف العائلية الخاصة به.



وعن أخبار اعتزال إبراهيم غالب لكره القدم نهائيا، فقد نفاها فيصل الشبرمي، وكيل أعمال لاعب وسط نادي النصر السابق، في تصريحات تليفزيونية بحسب موقع «سعودي» الرياضي.



ورغم نفي الاعتزال النهائي، إلا أن وكيل أعمال إبراهيم غالب أكد على صعوبة عودة اللاعب السعودي إلى الملاعب في الموسم الرياضي الحالي، نظرا لإصابته التي أجبرته على الخضوع لعملية جراحية في الأيام القادمة في الركبة.



وأشار إلى أنه لا توجد أزمة بين اللاعب وناديه الجديد الفيصلي؛ حيث قام اللاعب إبراهيم غالب بالتوقيع على عقد انتقاله إليه، وسافر فعليا للمعسكر الإعدادي للموسم الجديد في سلوفينيا، ولكن الإصابة وظروفه العائلية، جعلته يطلب فسخ عقده.



وبدأ إبراهيم غالب (29 عاما)، مسيرته الكروية في صفوف نادي النصر السعودي في الفريق الأول عام 2009، ثم انتقل في الصيف الحالي إلى نادي الفيصلي، إلا أن إصابته وظروفه العائلية اضطرته لطلب فسخ العقد مع ناديه الجديد.



وأيضا السعوديات كان لهن نصيب من أخبار اليوم؛ أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، عن وجود عدد من الوظائف الشاغرة المناسبة للنساء السعوديات، للعمل بالجامعة بمدينة الرياض.



وكشفت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توافر وظائف شاغرة (للنساء)، لافتة إلى أن التقديم متاح حاليًا وينتهي يوم الثلاثاء بتاريخ 1441/02/16هـ، منوهة إلى أن التقديم سيكون عبر الموقع الإلكتروني للجامعة.



وعن طبيعة الوظائف المتاحة أمام السيدات السعوديات، قالت جامعة الملك سعود الصحية، إنها تحتاج إلى مُشغل جرافيك أول (Graphics Operator I)، بشرط حصوله على شهادة جامعية في تخصص (التصميم الجرافيكي) أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة، مهارات اللغة الإنجليزية (IELTS: 6 STEP: 75 or TOEFL: PBT: 500 IBT: 61)، بحسب موقع «فيفاء» السعودي.



وأيضا فإن قائمة الوظائف النسائية الشاغرة تشمل وظيفة أمين معامل المهارات السريرية (Skills Laboratory Custodian) بشرط حصوله على درجة الدبلوم أو شهادة جامعية في تخصص ذات صلة، خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة، مهارات اللغة الإنجليزية (IELTS: 6 STEP: 75 or TOEFL: PBT: 500 IBT: 61).



ومن الوظائف المتاحة أيضا، دعم فني أول (Technical Support I) بشرط حصوله على شهادة جامعية في مجال الدعم الفني أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة، مهارات اللغة الإنجليزية (IELTS: 4.5 STEP: 50 or TOEFL: PBT: 410-413 IBT: 34).



وأيضا أعلنت جامعة الملك سعود الصحية عن حاجتها إلى مُفتش الصحة البيئية (Environmental Health Inspector) بشرط حصوله على درجة بكالوريوس في تخصص (الصحة البيئية، الصحة العامة) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة، مهارات اللغة الإنجليزية (IELTS: 6 STEP: 75 or TOEFL: PBT: 500 IBT: 61).



والإنسانيات في السعودية وأعمال الخبر، كان لها تواجد كبير اليوم على ساحة اهتمام القراء في السعودية وخارجية، خصوصا قصة «عم إبراهيم»، الذي تلقى هدية عبارة عن سيارة لتنهي معاناة عامين من حمل ابنته على كرسيه المتحرك ذهابا وإيابا من المدرسة.



حكاية «عم محمود» هزت السعودية، بعدما لمست مشاعر السعوديين، وشعروا بمدى قوة الرجل المسن وإصراره على استكمال ابنته المريضة تعليمها.



القصة الشيقة بدأت مع تناقل الصحف المحلية والمنصات الإلكترونية حكاية مسن سعودي قعيد، اعتاد أن يحمل ابنته يوميا على كرسيه المتحرك إلى المدرسة ولمدة عامين، حسبما نشرت جريدة «سبق» السعودية.



محمود العباد، مسن سعودي يبلغ 75 سنة، اعتاد نقل ابنته للعام الثاني على كرسي متحرك من وإلى المدرسة بحي التهيمية بمحافظة الحساء.



مأساة «عم محمود» بدأت قبل 5 أعوام؛ بعدما تعرض لحادث مروري أدى إلى إعاقته وملازمته لكرسي متحرك، إلا أن إعاقته تلك لم تمنعه من الاستمرار في طريق الكفاح من أجل أبنائه، فقد اعتاد على نقل ابنته المريضة، التي تمنعها ظروفها الصحية من الاستفادة من خدمات النقل المدرسي، فلجأ لنقلها على ذلك الكرسي.



وقبل يومين نشرت صحيفة «سبق» سعودية قصة المسن المكافح، وحقق الموضوع انتشارا واسعا وتفاعلًا وتعاطفًا مع ذلك المشهد الذي تجسد فيه حنان وعطف الأب.



وقد أعلن فاعل غير، رفض ذكر اسمه، تبرعه بسيارة للمسن السعودي لينهي معاناة عامين من الذهاب إلى المدرسة والعودة منها على كرسي متحرك.



وعن تفاصيل انتشار قصة المسن السعودي، فقد أفاد موقع «24» السعودي بأن مواطنا يدعى فهد الملحم التقط صورة للمسن وهو يحمل ابنته على كرسي متحرك متوجهًا بها لمدرستها.



وعلَّق «الملحم» على الصورة، التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي قائلا: «شدني المنظر، ووقفت عند المواطن، واستأذنته في التقاط تلك الصورة التي تعبِّر عن حنان الأب، والتماسك الأسري الذي تنعم به الأُسر في مجتمعنا ولله الحمد. ولقي ذلك المشهد تفاعلًا من قِبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي».



كفاح «عم محمود» مثل مادة خصبة تتناقلها وسائل الإعلام المكتوبة والمنطوقة والمرئية، فقد تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لـ«المسن المكافح» خلال مشاهدته تقريرا تليفزيونيا عن حالته وحالة ابنته، حيث ظهرت عليه علامات التأثر وراح يبكي بكاء الرضا والامتنان.



وأثار مشهد قيام المسن السعودي بنقل ابنته إلى المدرسة يوميا على كرسيه المتحرك موجة تفاعل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث علَّق أحدهم على الصورة المتداولة قائلا: « يوصلها إلى المدرسة، وتوصله إلى الجنة إن شاء الله».



وقال متابع آخر «الأب يا ناس.. الأب هو الأمن والأمان والتضحية وخط الدفاع الأول لأسرته، أسأل الله ان يفرج هذا الوالد ويرزقه من حيث لا يحتسب ويطول بعمره والدينا ويرحم من مات منهم آمين».



كما طالب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بمساعدة المسن السعودي وتوفير سيارة خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة له.



وأشار عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان رجل الأعمال، الذي رفض ذكر اسمه، هو المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية.



وفي البحرين، كان أبرز الأخبار وأكثرها انتشارا، هو قرار العاهل البحريني بإجراء تعديل وزاري جديد.



أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، مرسوما جديدا بتعديل وزاري جديد.



وتضمن المرسوم الملكي، الذي حمل رقم 84 لسنة 2019، قرارا بتعيين وائل بن ناصر المبارك وزيرا لشئون الكهرباء والماء، بحسب وكالة أنباء البحرين.



كما نص المرسوم الجديد في المادة الثانية: «على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية».

