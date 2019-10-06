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بين الناس

عجوز لأهل الخير: عيشتي صعبة ولا أستطيع شراء علاجي

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 09:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
تعيش الحاجة فتحية عمارة صاحبة الـ٨٠ عامًا، في غرفة صغيرة بشارع الجامع باللحتية في العجوزة، بعد أن طردها ابنها العاق ليستولى على الشقة التي كانت تعيش فيها مع أحفادها من ابنها الآخر المتوفى.

وتقول في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد ": عيشتي صعبة بعد ما كنت أسكن في بيتي، ابني رماني في الشارع، أعيش بغرفة صغيرة محرومة من احتياجات الحياة، وعيشتي على قدها، وابني الذي كان يعولني توفى وترك لي أطفاله ليصبحوا عاتقًا في رقبتي، وعانيت في حياتي كثيرًا لموت 3 شباب، ومازلت أعاني بصعوبة الحياة التي ازدادت سوءًا يومًا بعد يوم لا أرى يومًا تضيء فيه الحياة لترحمني من المشقة والمعاناة التي تلازمني طوال الوقت .

وتابعت: معاشي لا يكفي إيجار غرفتي ومصاريف أطفال ابنى المتوفى، وابني الموجود معي شغال أرزقى على الله لا يستطيع تحمل مصاريف أسرته وأبناء أخيه المتوفي .

واختتمت كلامها: كل ما أتمناه من الحياة أن ارتاح من معاناة الشقاء التي تتعبني في هذه السن والمصاريف التي تزداد يومًا بعد يوم ونفسي في مساعدة مالية تساندني على المعيشة وشراء العلاج .

للتواصل مع الحالة : ٠١١٥٠٦٩٣٦٢٤

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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