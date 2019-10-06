عجوز لأهل الخير: عيشتي صعبة ولا أستطيع شراء علاجي

تعيش الحاجة فتحية عمارة صاحبة الـ٨٠ عامًا، في غرفة صغيرة بشارع الجامع باللحتية في العجوزة، بعد أن طردها ابنها العاق ليستولى على الشقة التي كانت تعيش فيها مع أحفادها من ابنها الآخر المتوفى.





وتقول في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد ": عيشتي صعبة بعد ما كنت أسكن في بيتي، ابني رماني في الشارع، أعيش بغرفة صغيرة محرومة من احتياجات الحياة، وعيشتي على قدها، وابني الذي كان يعولني توفى وترك لي أطفاله ليصبحوا عاتقًا في رقبتي، وعانيت في حياتي كثيرًا لموت 3 شباب، ومازلت أعاني بصعوبة الحياة التي ازدادت سوءًا يومًا بعد يوم لا أرى يومًا تضيء فيه الحياة لترحمني من المشقة والمعاناة التي تلازمني طوال الوقت .





وتابعت: معاشي لا يكفي إيجار غرفتي ومصاريف أطفال ابنى المتوفى، وابني الموجود معي شغال أرزقى على الله لا يستطيع تحمل مصاريف أسرته وأبناء أخيه المتوفي .





واختتمت كلامها: كل ما أتمناه من الحياة أن ارتاح من معاناة الشقاء التي تتعبني في هذه السن والمصاريف التي تزداد يومًا بعد يوم ونفسي في مساعدة مالية تساندني على المعيشة وشراء العلاج .





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