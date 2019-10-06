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حوادث

ضبط 13 تشكيلا عصابيا وتنفيذ 9 آلاف حكم

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 04:01 ص
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
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مصطفى الرماح - محمد العيسوى
شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات أمنية لمواجهة كافة صور الخروج عن القانون والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام ، واستمرارًا لجهود الإدارة فى مجال إستهداف وضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات ومواقف النقل العام.

أسفرت الجهود خلال شهر سبتمبر 2019 عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية الآتية: تم ضبط (13) تشكيلًا عصابيًا ، ضموا (29) متهم ، إرتكبوا (19) واقعة متنوعة، و (80) قضية (سرقات، نشل)، و (5) قضايا حيازة أسلحة نارية وذخائر ، و (96) قضية أموال عامة متنوعة، و (102) قضية مخدرات، و (530) قضية فى مجال قضايا الإتصالات والبريد، و (62) قضية سلاح أبيض.

فيما تم تنفيذ (9228) حكم قضائى (68 حكم جنائى – 9160 حكم جنح)، و (22) قضية فى مجال الأحكام والقوانين المنظمة للسفر بقطارات السكة الحديد ومترو الأنفاق، و (48) قضية (تسول- حيازة مواد كحولية)، و (17570) غرامة فورية (تدخين –نظافة- راكب بدون تذكرة)، و (4042) مخالفة عبور السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاه، و (2874) بائع بدون ترخيص، و (7) قضايا مزاولة مهنة بدون ترخيص، و غلق (210) معبر غير قانونى.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كل واقعة .
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