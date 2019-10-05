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رياضة

بعد تعمده إصابة محمد صلاح.. لاعب ليستر سيتي يتعرض للعنصرية

السبت 05/أكتوبر/2019 - 11:57 م
محمد صلاح وحمزة تشودري
محمد صلاح وحمزة تشودري
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إسماعيل محمود
أكد المتحدث الرسمي لنادي ليستر سيتي أن لاعب الفريق حمزة تشودري تعرض للإساءة العنصرية ، وذلك بعد مباراة فريقه اليوم أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

حمزة تشودري يتسبب في إصابة محمد صلاح

وتسبب حمزة تشودري في إصابة نجمنا المصري محمد صلاح ، جناح فريق ليفربول ، وخروجه من أرضية الملعب ، وذلك بعد تدخله العنيف عليه قبل نهاية المباراة بدقائق.


المتحدث الرسمي لليستر : سنتخذ كافة الإجراءات لمعاقبة المسئولين عن الإساءة لتشودري

وقال المتحدث الرسمي لنادي ليستر:"نحن نشعر بالفزع إزاء تلك التعليقات التي طالت حمزة ، والتي أبلغنا الشرطة عنها ، وعن منصات التواصل الإجتماعي التي استخدمت تلك الإساءات ،السلوك العنصري ليس له مكان في كرة القدم أو في المجتمع بشكل عام ، سنتخذ كامل الإجراءات للحصول على حق اللاعب كاملًا ومعاقبة المسئولين عن ذلك الأمر."

هجوم عنيف على حمزة تشودري بعد إصابته لمحمد صلاح

وانهالت موجة من التعليقات السلبية تجاه تشودري ، وذلك بعد تعمده إصابة محمد صلاح ، بالإضافة لمهاجمة الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز للاعب وتدخله العنيف على صلاح.

جدير بالذكر أن ليفربول حقق انتصارًا شاقًا على حساب ضيفه نادي ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما اليوم في الدوري الإنجليزي.
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