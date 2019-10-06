حسين ياسر المحمدى يهنئ محمد شوقي بـ عيد ميلاده

هنأ حسين ياسر المحمدى لاعب الزمالك السابق، صديقه محمد شوقى مدرب المنتخب الأولمبي بعيد ميلاده الذى وافق 5 اكتوبر.ونشر حسين ياسر المحمدى صورة له مع محمد شوقى من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".وعلق على الصورة قائلا: "عيد ميلاد سعيد".يذكر ان قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا مصر 2019، اقيمت اول امس بالاسكندرية".ووقع منتخب مصر مع منتخبات، مالي، الكاميرون، غانا، مما يجعل موقف منتخب مصر صعبًا للغاية بسبب قوة هذه المنتخبات.يذكر أن البطولة تقام في مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر بمشاركة 8 منتخبات، يتأهل منها 3 للأوليمبياد، على أن يخوض صاحب المركز الرابع الملحق المؤهل للمنافسات.