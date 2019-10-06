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الجزيرة منبع الإرهاب ومنبر التطرف في العالم.. فيديو

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 02:10 ص
الجزيرة منبع الإرهاب
الجزيرة منبع الإرهاب ومنبر التطرف في العالم
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توك شو
أذاعت فضائية "سي بي سي اكسترا" تقريرا رصدت من خلاله احتضان قناة الجزيرة القطرية رموز الإهارب، حمل عنوان: " قناة الجزيرة.. الراعي الرسمي للفكر المتطرف والإرهاب".

واشار التقرير إلى أن قناة الجزيرة أصبحت صوتا للإرهاب ومنبر لرموز الجماعة المتطرفة، وهناك عدد من الشخصيات بايعت أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي على قناة الجزيرة.

واضاف التقرير أن القناة القطرية تقوم بتجميل خطاب الجماعات الإرهابية وتطلق دائما على تنظيم "داعش" الإرهابي بأنهم تنظيم الدولة الإسلامية.

وتابعت أن السياسة التحريرية لقناة الجزيرة لا تمنع بث أقسى المشاهد لضحايا الحروب والإرهاب من أجل شحن عواطف المواطنين، كما أنها تقوم بنقل رسائل الإرهابيين للعالم عبر شاشتها.

كما استعانت الجزيرة بمقطع فيديو للقيادي الإرهابي الهارب يوسف القرضاوي وهو يحرض على قتل كل من يخرج على محمد مرسي أثناء فترة حكم الاخوان، وظهرت أصوات عبر قناة الجزيرة تحسب على الإسلام تفتي بجواز القيام بعمليات انتحارية، كما كانت تبث رسائل تنظيم القاعدة أسامة بن لادن عبر قناة الجزيرة.

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