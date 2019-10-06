إنتر ميلان ضد يوفنتوس .. كلاسيكو انتقامي بذكريات مجد الكاليتشو

تتجه أنظار عشاق كرة الساحرة المستديرة نحو ملعب جوزيبي مياتزا، مساء اليوم الأحد، لمتابعة المباراة المرتقبة التي ستجمع إنتر ميلان بنظيره يوفنتوس، في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.



موعد مباراة انتر ميلان ضد يوفنتوس

لقاء كلاسيكو الكرة الإيطالية الذي ينطلق في التاسعة إلا ربع مساء، أصبح يحمل معاني كثيرة هذا الموسم وقد يكون حاسم في العديد من الأمور التي تخص الكاليتشو الذي بدأ يبحث طريق العودة لصدارة دوريات العالم كما كان الحال خلال حقبتي التسعينات والعقد الأول من الألفية الجديد ، عصر ماقبل نجاح البريميرليج "الدوري الإنجليزي" في السطوة التسويقية على الكرة في أوروبا .





المتابعة لمسيرة الكرة في إيطاليا يعلم جيدا أن لقاء الليلة يحمل ذكريات رائعة لعشاق الدوري الاكثر تنظيما دفاعيا في العالم فسبق أن حملت العديد من المواجهات بين الفريقين مفاجآت سارة لبعضهم وسيئة للبعض الآخر ولعل أبرزها لقاء الدور الثاني من دوري ١٩٩٨ والذي حرم فيه انتر ميلان من فوز مستحق بلقب الدوري عندما تغاضى حكم المباراة عن احتساب ركلة جزاء صحيحة للظاهرة البرازيلية رونالدو ارتدت بهدف لليوفي عن طريق الساحر الفرنسي زين الدين زيدان .



ذكريات مواجهات انتر ميلان - يوفنتوس

المنافسة الشرسة هذا الموسم على صدارة الدوري الإيطالي قد تبدو الأولي منذ سنوات طويلة احتكر خلالها اليوفي لقب الكالتشيو على مدار سبع سنوات متصلة لم يكن خلالها لقطبي ميلانو أي تواجد يذكر مع مناوشات خفيفة من نابولي وروما ، ويعود آخر صراع محلي بين السيدة العجوز والافاعي وهو اللقب المحبب للانتر إلى عام 2010 عندما نجح رفاق المدرب المخضرم جوزيه مورينهو في الفوز بلقب الدوري الايطالي بعد منافسة قوية مع اليوفي و الميلان .



انتر ميلان - يوفنتوس الجاذبان لمشاهير أوروبا

اليوفي والانتر يعدان من أبرز الفرق في العالم جذبا للنجوم والمشاهير خصوصا في فترة التسعينات والألفية الجديدة ، فقد لعب بقميص السيدة العجوز كلا من ديل بيرو وزيدان والحارس بوفون والنجم بافل نيدفيد والهداف الفرنسي ديفيد تريزيجيه، في حين مثل الانتر العديد من النجوم لعل أبرزهم على الإطلاق النجم البرازيلي رونالدو ومواطنه روبرتو كارلوس والأرجنتيني خافيير زانيتي والتشيلي إيفان زامورانو والهداف السويدي زلاتان ابراهيموفيتش .



انتر ميلان ضد يوفنتوس لصدارة الدوري الإيطالي

ويبحث النيراتزوري عن مواصلة سجله الخالي والقياسي، حيث تمكن انتر ميلان من تحقيق العلامة الكاملة برصيد 18 نقطة بعدما فاز في مبارياته الست الأولى بالكالتشيو ، تحت قيادة مدربه المجتهد انطونيو كونتي ، في حين يسعى اليوفي مع المخضرم ساري إلى تعويض فارق النقطتين وتصدر جدول المسابقة.



الأوراق الرابحة في مواجهة انتر ميلان ضد يوفنتوس



الأوراق الرابحة في كلا الفريقين عديدة وقادرة على صناعة الفارق ، فهناك كلا من الهداف لوكاكو ولاعب الوسط الغاني كوادو اساموه والتشيلي سانشيز في الانتر ، في حين يعتمد ساري علي نجمه العالمي كريستيانو رونالدو ومعه الأرجنتيني ديبالا وموطنه هيجواين والكولومبي كوادرادو والمدافع بونوتشي .



مباراة اليوم قد تكون عامرة بالأهداف أو من المحتمل أن يغلف عليها طابع الكرة الإيطالية الدفاعي وتخرج سلبية، لكنها في كل الأحوال لن تخلو من الإثارة والمتعة لعشاق الكالتشيو .