Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إنتر ميلان ضد يوفنتوس .. كلاسيكو انتقامي بذكريات مجد الكاليتشو

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 08:06 ص
رونالدو - لوكاكو
رونالدو - لوكاكو
Advertisements
ريهام بكير
تتجه أنظار عشاق كرة الساحرة المستديرة نحو ملعب جوزيبي مياتزا، مساء اليوم الأحد، لمتابعة المباراة المرتقبة التي ستجمع إنتر ميلان بنظيره يوفنتوس، في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

موعد مباراة انتر ميلان ضد يوفنتوس
لقاء كلاسيكو الكرة الإيطالية الذي ينطلق في التاسعة إلا ربع مساء، أصبح يحمل معاني كثيرة هذا الموسم وقد يكون حاسم في العديد من الأمور التي تخص الكاليتشو الذي بدأ يبحث طريق العودة لصدارة دوريات العالم كما كان الحال خلال حقبتي التسعينات والعقد الأول من الألفية الجديد ، عصر ماقبل نجاح البريميرليج "الدوري الإنجليزي" في السطوة التسويقية على الكرة في أوروبا .


المتابعة لمسيرة الكرة في إيطاليا يعلم جيدا أن لقاء الليلة يحمل ذكريات رائعة لعشاق الدوري الاكثر تنظيما دفاعيا في العالم فسبق أن حملت العديد من المواجهات بين الفريقين مفاجآت سارة لبعضهم وسيئة للبعض الآخر ولعل أبرزها لقاء الدور الثاني من دوري ١٩٩٨ والذي حرم فيه انتر ميلان من فوز مستحق بلقب الدوري عندما تغاضى حكم المباراة عن احتساب ركلة جزاء صحيحة للظاهرة البرازيلية رونالدو ارتدت بهدف لليوفي عن طريق الساحر الفرنسي زين الدين زيدان .

ذكريات مواجهات انتر ميلان - يوفنتوس
المنافسة الشرسة هذا الموسم على صدارة الدوري الإيطالي قد تبدو الأولي منذ سنوات طويلة احتكر خلالها اليوفي لقب الكالتشيو على مدار سبع سنوات متصلة لم يكن خلالها لقطبي ميلانو أي تواجد يذكر مع مناوشات خفيفة من نابولي وروما ، ويعود آخر صراع محلي بين السيدة العجوز والافاعي وهو اللقب المحبب للانتر إلى عام 2010 عندما نجح رفاق المدرب المخضرم جوزيه مورينهو في الفوز بلقب الدوري الايطالي بعد منافسة قوية مع اليوفي و الميلان .

انتر ميلان - يوفنتوس الجاذبان لمشاهير أوروبا
اليوفي والانتر يعدان من أبرز الفرق في العالم جذبا للنجوم والمشاهير خصوصا في فترة التسعينات والألفية الجديدة ، فقد لعب بقميص السيدة العجوز كلا من ديل بيرو وزيدان والحارس بوفون والنجم بافل نيدفيد والهداف الفرنسي ديفيد تريزيجيه، في حين مثل الانتر العديد من النجوم لعل أبرزهم على الإطلاق النجم البرازيلي رونالدو ومواطنه روبرتو كارلوس والأرجنتيني خافيير زانيتي والتشيلي إيفان زامورانو والهداف السويدي زلاتان ابراهيموفيتش .

انتر ميلان ضد يوفنتوس لصدارة الدوري الإيطالي
ويبحث النيراتزوري عن مواصلة سجله الخالي والقياسي، حيث تمكن انتر ميلان من تحقيق العلامة الكاملة برصيد 18 نقطة بعدما فاز في مبارياته الست الأولى بالكالتشيو ، تحت قيادة مدربه المجتهد انطونيو كونتي ، في حين يسعى اليوفي مع المخضرم ساري إلى تعويض فارق النقطتين وتصدر جدول المسابقة.

الأوراق الرابحة في مواجهة انتر ميلان ضد يوفنتوس

الأوراق الرابحة في كلا الفريقين عديدة وقادرة على صناعة الفارق ، فهناك كلا من الهداف لوكاكو ولاعب الوسط الغاني كوادو اساموه والتشيلي سانشيز في الانتر ، في حين يعتمد ساري علي نجمه العالمي كريستيانو رونالدو ومعه الأرجنتيني ديبالا وموطنه هيجواين والكولومبي كوادرادو والمدافع بونوتشي .

مباراة اليوم قد تكون عامرة بالأهداف أو من المحتمل أن يغلف عليها طابع الكرة الإيطالية الدفاعي وتخرج سلبية، لكنها في كل الأحوال لن تخلو من الإثارة والمتعة لعشاق الكالتشيو .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مانشستر يونايتد كلمة السر في توهج الدوري الإيطالي.. اعرف التفاصيل

ديربي الغضب.. الميلان vs الانتر .. سر التسمية وعلاقته بتمثال السيدة العذراء

يوفنتوس يقلب الطاولة على بريشيا العنيد بهدفين لهدف بالكالشيو.. فيديو

ترشيحاتنا

لاعب الزمالك والأهلي السابق: لم أعتزل كرة القدم حتى الآن

معسكر منتخب مصر .. تعرف على فترة توقف مسابقة الدوري الممتاز

التنمر يحرم طفلا من الالتحاق بالحضانة .. فيديو

كيف تتصرف إذا هاجمك كلب مسعور.. إليك النصائح

روسي يرفع قضية على شركة Apple ويتهمها بتحويله إلى مثلي الجنس

لاعب الأهلي السابق: جوزيه كان يكره حب الجماهير لي .. فيديو

Advertisements

شاهد .. ابنة إبراهيم حسن تشعل السوشيال ميديا .. وجمهور التوأم يعلق

نقاط الأهلي بالتفويت .. مرتضى منصور يكشف عن مفاجأتين لجماهير الزمالك

ليستر سيتي يلجأ للشرطة بسبب محمد صلاح .. اعرف التفاصيل

خبر صادم عن فرجاني ساسي .. تعليق قدامى الزمالك على قائمة ميتشو ..فيديو

أخبار الرياضة ليلاً.. ابنة إبراهيم حسن تشعل السوشيال ميديا.. مرتضى منصور: نقاط الأهلي بـ التفويت.. مفاجأتين لجماهير الزمالك

معسكر منتخب مصر .. تعرف على فترة توقف مسابقة الدوري الممتاز

أيمن حفنى يوجه رسالة لـ لاعب الزمالك بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي

لاعب الزمالك والأهلي السابق: لم أعتزل كرة القدم حتى الآن

بعد إصابته .. فرص لحاق عمرو السولية بمعسكر منتخب مصر

فصل المستشار التقني .. تحقيقات في السودان بشأن التصويت لـ محمد صلاح

لاعب الأهلي السابق: جوزيه كان يكره حب الجماهير لي .. فيديو

محامي نيمار بطل المؤامرة القطرية على الزمالك.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن الخليفي وسامورا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفتة.. 20 صورة تكشف أناقة فساتين نجلاء بدر في عيد ميلادها

وسط صديقاتها.. أحدث ظهور لـ دنيا سمير غانم برفقة زوجها

شاهد.. إطلالة نجلاء بدر فى حفل عيد ميلادها