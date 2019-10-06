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محافظات

استمرار التدفق السياحي.. عروس الصعيد تستقبل وفود متعددة الجنسيات لزيارة المناطق الأثرية

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 12:14 م
صدى البلد
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ايمن رياض
يستمر التدفق السياحى إلى محافظة المنيا، حيث استقبلت المحافظة وفودا سياحية من إنجلترا وبلجيكا، وأخرى متعددة الجنسيات، لزيارة المعالم الأثرية والسياحية بالمحافظة والتعرف على تاريخ الحضارة المصرية القديمة.

وأكد المحافظ اللواء قاسم حسين أن المنيا تتمتع بالعديد من المقومات السياحية والتي تؤهلها أن تتبوأ مكانة مهمة على الخريطة السياحية، موضحًا أن المحافظة تتخذ خطوات حقيقية لإعادة المنيا إلى مكانتها السياحية التي تليق بها، خاصة أنها تحوي بين جنباتها العديد من المعالم الحضارية التاريخية.

كما وجه المحافظ مدير إدارة السياحة، بتسهيل الإجراءات أمام الزائرين وتوفير سبل الراحة والأمان لهم مع تهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التي تزخر بها محافظة المنيا وترك أثر جيد في نفوس الزائرين.

من جانبه، أوضح الدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة أن وصول تلك الرحلات كان من خلال البواخر السياحية النيلية والرحلات السياحية، كما أن برنامج الوفود شمل زيارة مناطق بني حسن وتل العمارنة خلال مدة إقامتهم، مشيرًا إلى أن محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية المهمة منها "منطقة آثار تل العمارنة بمركز ديرمواس، ومنطقة آثار الأشمونين شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومتر وتضم 39 من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى".
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