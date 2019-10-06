حكاية صورة رفعت سلام في اليونان

نشر الشاعر محمد المتيم، عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة الشاعر والمترجم الكبير رفعت سلام.



وعلق محمد المتيم على الصورة قائلًا: "دي صورة الأستاذ رفعت سلّام - محتفظ بيها على موبايلي من ساعة ما شفتها- الأستاذ رفعت شاعر مصري ومترجم من جيل السبعينات، معتقدش إن في حد في الوسط الثقافي المصري أو يمكن العربي ميعرفوش، كان من فترة مشارك في مؤتمر أدبي في اليونان، ودي صورته متعلقة على لافتة في أحد الشوارع هناك، احتفاءً بوجوده.. حاجة كده تدعو للفخر بمصريتك، يعني لو أنا ماشي في الشارع ده هوقف اللي معدي جنبي وأقوله آي آم ايجيبشن آز مستر سلام".



وأضاف: "الأستاذ رفعت أقدر أقول إنه - بذاته وجهده الخالص - جزء من قوة مصر الناعمة بعلاقاته بمترجمي ومثقفي العالم، رجل حظي بتكريمات دولية وعربية مشهود لها، معرفش إذا كان نال ما يوازيها ويليق بمشواره داخل مصر ولا لأ، مش قصتنا عموما، وأتمنى زي ما صورته متعلقة في البلاد الأعجمية، ياجي يوم ومحطات المترو وميادين القاهرة وشوارعها الرئيسية وقاعات المحاضرات في الجامعات تحتلها صور وأسماء المبدعين الكبار زي الأستاذ رفعت".

