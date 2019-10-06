ميتشو يخاطر أمام نادي مصر خوفا من لقاء القمة

قرر الصربي ميتشو المدير الفني لنادى الزمالك خروج الثنائي فرجانى ساسى ومحمود علاء من قائمة الفريق، التى تواجه نادى مصر فى إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز على استاد السلام.



يذكر أن استبعاد الثنائى من اللقاء خوفا من الحصول على الإنذار الثالث وعدم اللعب أمام الأهلى فى مباراة القمة التى لها طابع خاص يوم 19 أكتوبر فى إطار منافسات الجولة الرابعة للدوري الممتاز.



ويرى بعض المحللين أن استبعاد محمود علاء وفرجانى ساسى مخاطرة كبيرة في ظل إيقاف طارق حامد أيضا مما يزيد من صعوبة المباراة.