فيسبوك: لسنا مسئولين عن ضبط الأمن على الإنترنت

أوضح نائب رئيس شركة فيسبوك "Facebook"، للشئون الدولية والاتصالات نيك كليج "Nick Clegg": أن الشركة ارتكبت أخطاء تخص استخدام البيانات عبر منصتها، وتعمل على تحسين متابعة الأخبار الكاذبة والزائفة، ولكن لا يمكننا أن نكون شرطة على الإنترنت.





وبحسب ما ذكرته وكالة "bloomberg"، وقال كلينج : "إن فيسبوك تعمل مع منظمات مختلفة وتراقب ما إذا كانت هناك مبالغات أو حقائق زائفة، لكن لا يمكن للشركة أن تكون رجل الشرطة على الإنترنت بأن تحدد ما هو مقبول وما هو صحيح تمامًا".





ويواجه فيسبوك وشركات التكنولوجيا الأخرى تدقيقًا متزايدًا في أوروبا والولايات المتحدة، بسبب حجم البيانات الشخصية التي جمعتها تلك الشركات من مستخدمي خدماتهم.





وقد ركزت الحكومات والهيئات المنظمة على تعرض وسائل التواصل للتلاعب بما لديها من بيانات، وأنها هدفًا لنشر الأخبار المزيفة وخطاب الكراهية وإثارة العنف.





وأشار كليج على أن "فيسبوك" قدمت أكثر مما طلبته منها المفوضية الأوروبية خلال انتخابات الاتحاد الأوروبي هذا العام، والتي تعمل مع كل المجالس الوطنية المنتخبة في الدول.





وفيما يخص خطة الشركة لإطلاق عملتها الرقمية المشفرة "ليبرا"، قال كليج: "إن التصورات حول هذه العملة غير دقيق، حيث ستظل السيطرة موزعة بالتساوي بين الأعضاء المؤسسين لتلك العملة".



