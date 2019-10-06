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برلمان

نائب يطالب الوزراء بترجمة اهتمامات الرئيس إلى قرارات على أرض الواقع

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 01:35 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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معتز الخصوصى
قال النائب سليمان فضل العميرى، إن القيادة السياسية حريصة على الاهتمام بجميع الملفات الخاصة بالمواطن المصرى، وفى مقدمتها ملف الرعاية والحماية الاجتماعية، والمنظومة الصحية، والتعليمية، وملف الطرق والخدمات والمرافق، ولكن هناك تراخٍ من قبل بعض التنفيذيين فى ترجمة هذا الاهتمام على أرض الواقع.

وأوضح سليمان فضل العميرى، فى بيان صحفى له، أن الشعب المصرى يقف قلبا وقالبا وفى خندق واحد خلف القيادة السياسية فى إجراءات الإصلاح الاقتصادى، والحرب على الإرهاب، وهذا الأمر يستوجب على الجهات التنفيذية وضع آلية ورؤية وخطة للنهوض بملف الخدمات وترجمة اهتمام القيادة السياسية فى صورة واقعية على أرض الواقع.

وأضاف أن ملف التعليم العالى يشهد بعض الملاحظات منها على سبيل المثال لا الحصر عدم تحقيق الاستفادة العظمى من الأبحاث والابتكارات واستغلال النوابغ المصريين لتحقيق طفرة فى العديد من القطاعات، بالإضافة لملف المنح الدراسية الذى يعد من أبرز الملفات التى لا توجد بها عدالة فى التوزيع على مستوى جامعات الجمهورية وخاصة المحافظات الحدودية.

وأوضح أن منظومة الخبز على الرغم من اهتمام القيادة السياسية بها، إلا أن هناك بعض الملاحظات منها على سبيل المثال غلق عدد من المخابز، مما يشكل صعوبة على المواطنين فى الحصول على رغيف الخبز، بالإضافة لبعض الملاحظات فى ملف توزيع السلع التموينية، مطالبا جميع الوزراء بالعمل جنبا إلى جنب مع القيادة السياسية.
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