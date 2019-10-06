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رياضة

تفاصيل إصابة محمد صلاح نجم ليفربول.. تعرف على مدة غيابه

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 01:31 م
محمد صلاح أثناء إصابته
محمد صلاح أثناء إصابته
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عمرو الحلوانى - نور عادل
تلقى محمد صلاح نجم منتخبنا الوطنى المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزى، أنباء جيدة بشأن الإصابة التى تعرض لها فى المباراة التى أقيمت بين فريقه ليفربول وليستر سيتى فى إطار لقاءات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وكشفت العديد من التقارير الصحفية الصادرة اليوم أن إصابة محمد صلاح عبارة عن جزع بسيط فى كاحل القدم، وسيحتاج إلى راحة لمدة أسبوع واحد فقط وسيعود بعدها إلى الملاعب للمشاركة مع فريقه من جديد.

وكانت حالة كبيرة من الرعب أصابت عشاق محمد صلاح بعد التدخل القوى للاعب ليستر سيتى على قدمه فى اللحظات الأخيرة من مواجهة الفريقين أمس وخروجه مصابا.

ونجح ليفربول فى تحقيق فوز مهم على حساب ليستر سيتى بهدفين مقابل هدف واستطاع مواصلة انتصاراته الرائعة بمنافسات الدورى الإنجليزى ووصل إلى النقطة 24 محتلا بها صدارة ترتيب المسابقة.
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