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فيديو جراف

فيديوجراف.. مفاجأة في أزمة سمية الخشاب وأحمد سعد

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 05:00 م
سمية الخشاب و احمد
سمية الخشاب و احمد سعد
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فيديوجراف
أزمة سمية الخشاب وأحمد سعد، أخذت منحى سيئا بسبب التطاول والسخرية التي نشبت بين الطرفين، بعد انفصالهما، والتي تطرقت إلى بعض القضايا الخاصة ومناقشتها في العلن.

سمية الخشاب فجرت مفاجأة جديدة حول علاقتها بأحمد سعد زوجها السابق، كشفت فيها عن وجود تواصل دائم بينهما.

من خلال الفيديوجراف تعرف على آخر تطورات أزمة سمية الخشاب وأحمد سعد، وطبيعة العلاقة بينهما.
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