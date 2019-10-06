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فيديوجراف| أول 5 بيانات من القوات المسلحة يوم 6 أكتوبر

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 03:00 م
حرب اكتوبر
حرب اكتوبر
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منار شعبان
في يوم السادس من أكتوبر بدأت القوات المسلحة في خطتها لاستعادة سيناء حيث أصدرت أول بياناتها، عبر الإذاعة المصرية بعد بدء تحرك القوات.

كان أول بيان للقوات المسلحة خداعيا وكان نصه كالتالي: «هنا القاهرة.. جاءنا الآن البيان التالي من القيادة العامة للقوات المسلحة: قام العدو في الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم، بمهاجمة قواتنا في منطقتي الزعفرانة والسخنة في خليج السويس، بواسطة عدة تشكيلات من قواته الجوية عندما كانت بعض من زوارقه البحرية تقترب من الساحل الغربي من الخليج، وتقوم قواتنا حاليا بالتصدي للقوات المغيرة».

وألقت بعد ذلك القوات المسلحة 4 بيانات أخرى وختمت ببيان إعلان النصر ونستعرض من خلال الفيديوجراف التالي مضمون البيانات الخمسة.
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